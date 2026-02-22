देश

UP: कोरोना वेळी आलेले ९० टक्के मजूर पुन्हा परराज्यात गेलेच नाहीत; योगींनी विधानसभेत सांगितलं युपीच्या यशाचे 'गुपित'

Yogi Adityanath Assembly Speech: कोरोना काळात परराज्यातून परतलेल्या ९० टक्के मजुरांनी पुन्हा बाहेर न जाता उत्तर प्रदेशातच काम सुरू ठेवले, अशी माहिती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी विधानसभेत दिली.
UP

UP

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला. कोरोना काळात परराज्यातून परतलेल्या मजुरांबाबत बोलताना त्यांनी एक धक्कादायक पण सकारात्मक आकडेवारी सादर केली आहे. युपीच्या प्रगतीमागे मजुरांचा मोठा हात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले.

Uttar Pradesh
Ayodhya Ram Mandir
worker
Employment
CM Yogi Adityanath

