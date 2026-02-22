UP: कोरोना वेळी आलेले ९० टक्के मजूर पुन्हा परराज्यात गेलेच नाहीत; योगींनी विधानसभेत सांगितलं युपीच्या यशाचे 'गुपित'

उत्तर प्रदेशच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला. कोरोना काळात परराज्यातून परतलेल्या मजुरांबाबत बोलताना त्यांनी एक धक्कादायक पण सकारात्मक आकडेवारी सादर केली आहे. युपीच्या प्रगतीमागे मजुरांचा मोठा हात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले..राज्यात हक्काचे काममुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी विधानसभेत सांगितले की, कोरोनाच्या संकटकाळात लाखो मजूर उत्तर प्रदेशात परत आले होते. त्यापैकी तब्बल ९० टक्के मजूर आता पुन्हा कामासाठी बाहेरच्या राज्यांत गेले नाहीत. ते आता उत्तर प्रदेशातच राहून इथल्या विकासकामांत हातभार लावत आहेत. सरकारने राबवलेल्या स्थानिक रोजगार योजना, पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक गुंतवणुकीमुळे या मजुरांना आपल्याच राज्यात हक्काचे काम मिळाले आहे..इतर राज्यांत 'लेबर क्राईसिस', युपीमध्ये प्रगतीयोगी म्हणाले की, उत्तर प्रदेशातील मजूर परत न गेल्यामुळे ज्या राज्यांत ते पूर्वी काम करत होते, तिथे आता मजुरांची मोठी टंचाई (Manpower shortage) निर्माण झाली आहे. याचाच परिणाम म्हणून आता इतर राज्ये आणि मोठे उद्योगपती स्वतःहून उत्तर प्रदेशात गुंतवणूक करण्यासाठी येत आहेत. यूपी आता 'बिमारू' राज्य राहिले नसून देशाचे 'ग्रोथ इंजिन' बनले आहे. राज्याला आतापर्यंत गुंतवणुकीचे ५० लाखांहून अधिक प्रस्ताव मिळाले आहेत..स्टार्टअपमध्ये महिलांचा डंकाराज्यातील स्टार्टअप कल्चरवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, उत्तर प्रदेशात सध्या २०,००० हून अधिक स्टार्टअप्स सुरू आहेत. विशेष म्हणजे, यातील निम्मे स्टार्टअप्स महिलांच्या नेतृत्वाखाली चालवले जात आहेत. "समाजवादी पक्षाचा स्टार्टअप कल्चर तर कट्टा आणि बॉम्ब बनवणे होता, पण आमच्या काळात तरुणांच्या हातात टॅबलेट आणि तंत्रज्ञान आहे," असा टोलाही त्यांनी लगावला..राम मंदिराची अभेद्य सुरक्षाअयोध्या राम मंदिराच्या सुरक्षेबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी मोठी माहिती दिली. सुमारे ७० एकर परिसरातील राम मंदिराभोवती ४० कोटी रुपये खर्चून चार किलोमीटर लांबीची अत्याधुनिक सुरक्षा भिंत बांधण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. ही भिंत आधुनिक उपकरणांनी सज्ज असेल, ज्यामुळे मंदिराची सुरक्षा अधिक मजबूत होणार आहे..Premium|Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेशात भाजपच्या राजकीय यंत्रणेचा विस्तार; योगींच्या नेतृत्वाखालील रणनीती.सपा आणि काँग्रेसवर टीकास्त्र२०१६-१७ मध्ये उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्थेत खालून तिसऱ्या क्रमांकावर होते, मात्र आता 'डबल इंजिन' सरकारने राज्याला वरच्या तीन राज्यांच्या रांगेत आणून ठेवले आहे. काँग्रेसच्या युवा संघटनेने जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा मलीन करण्याचे काम केले आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. उत्तर प्रदेश आता 'वन ट्रिलियन' इकॉनॉमी बनण्याच्या दिशेने वेगाने पाऊल टाकत असल्याचे त्यांनी अभिमानाने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.