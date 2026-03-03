देश

Iran Israel War: युद्धाच्या छायेत युपीचे ६ हजार कामगार सुरक्षित! योगी सरकारची मोठी घोषणा; मदतीसाठी २४ तास हेल्पलाईन सुरू

Indian Citizens Safety Israel War : मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे इस्रायलमधील उत्तर प्रदेशच्या ६,००४ कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला असून, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सर्व कामगार सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट करत त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा दिला आहे; हेल्पलाईन क्रमांकही जारी.
सकाळ वृत्तसेवा
मध्य पूर्वेतील तणाव वाढत असताना इस्रायलमध्ये काम करणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील हजारो कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. मात्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने या विषयावर स्पष्टीकरण देऊन कामगारांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा दिला आहे.

इस्रायल आणि शेजारील देशांमधील संघर्ष तीव्र झाल्यामुळे उत्तर प्रदेशातील अनेक कुटुंबांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. युपीचे सुमारे ६,००४ बांधकाम कामगार सध्या इस्रायलमध्ये विविध प्रकल्पांवर काम करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की सर्व कामगार सुरक्षित असून भारत सरकार त्यांच्या सतत संपर्कात आहे.

