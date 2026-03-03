Iran Israel War: युद्धाच्या छायेत युपीचे ६ हजार कामगार सुरक्षित! योगी सरकारची मोठी घोषणा; मदतीसाठी २४ तास हेल्पलाईन सुरू

मध्य पूर्वेतील तणाव वाढत असताना इस्रायलमध्ये काम करणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील हजारो कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. मात्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने या विषयावर स्पष्टीकरण देऊन कामगारांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा दिला आहे.इस्रायल आणि शेजारील देशांमधील संघर्ष तीव्र झाल्यामुळे उत्तर प्रदेशातील अनेक कुटुंबांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. युपीचे सुमारे ६,००४ बांधकाम कामगार सध्या इस्रायलमध्ये विविध प्रकल्पांवर काम करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की सर्व कामगार सुरक्षित असून भारत सरकार त्यांच्या सतत संपर्कात आहे..Premium| New Labour Laws India: कामगार कायदे आणि काँग्रेसचा संभ्रम.सरकारी प्रक्रियेतून झाली होती निवडहे सर्व कामगार २०२४ मध्ये राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (NSDC) आणि इस्रायलच्या 'PIBA' या सरकारी संस्थेमार्फत निवडले गेले होते. अधिकृत सरकारी करारानुसार त्यांची भरती झाल्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी दोन्ही देशांच्या सरकारांनी घेतली आहे.दूतावास आणि सरकारमध्ये थेट संवादउत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव (कामगार) डॉ. एम.के. शन्मुगा सुंदरम यांनी इस्रायलमधील भारताचे राजदूत जे.पी. सिंह यांच्याशी थेट फोनवरून चर्चा केली आहे. राजदूतांनी दिलेल्या माहितीनुसार कामगार ज्या इमारतींमध्ये राहतात, तिथे 'सुरक्षा शेल्टर' उपलब्ध आहेत.भारतीय दूतावास सर्व कामगारांच्या गटांशी सातत्याने संवाद साधत आहे. स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आणि विनाकारण बाहेर न पडण्याचे निर्देश कामगारांना दिले आहेत.तातडीच्या मदतीसाठी हेल्पलाईन क्रमांककोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी खालील क्रमांक जारी करण्यात आले आहेत:भारतीय दूतावास, तेल अवीव (२४ तास): +९७२-५४-७५२०७११, +९७२-५४-२४२८३७८PIBA हेल्पलाईन: १-७००-७०७-८८९.कुटुंबीयांना घाबरू नका, असे आवाहनकामगार मंत्री अनिल राजभर यांनी सांगितले की, "प्रत्येक कामगाराची सुरक्षा ही आमची जबाबदारी आहे." सध्या इस्रायलमध्ये एकूण ४२,००० भारतीय नागरिक आहेत, त्यापैकी ६,००४ उत्तर प्रदेशातील आहेत. राज्य सरकार या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. गरज भासल्यास केंद्र सरकारच्या मदतीने कामगारांना सुरक्षित परत आणण्यासाठीही सरकार सज्ज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.