Diwali Bonus: दिवाळीचा गोडवा वाढला! चक्क मिळणार ७ हजार रुपयांचा बोनस, युपीमध्ये आनंदाचे वातावरण

लखनऊ: दिवाळीचा सण तोंडावर असताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक मोठी भेट देऊन त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलवला आहे. मुख्यमंत्री योगी यांनी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी राज्य कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याची घोषणा केली आहे.या घोषणेनुसार, प्रत्येक पात्र कर्मचाऱ्याला ६,९०८ रुपये इतका लाभ होणार आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले की, "कर्मचाऱ्यांची मेहनत, निष्ठा आणि योगदानाबद्दल राज्य सरकारकडून दिलेला हा सन्मानाचा प्रतीक आहे." राज्याच्या प्रगतीमध्ये आणि सुशासन व्यवस्थेत कर्मचाऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. 'जे लोक राज्याच्या विकासासाठी रात्रंदिवस काम करत आहेत, त्यांना वेळेवर प्रोत्साहन आणि सहकार्य मिळावे,' यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले..आदेश जारी: १४ लाख कर्मचाऱ्यांना लाभवित्त विभागाने जारी केलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, राज्य कर्मचाऱ्यांना "उत्पादकता असंबद्ध बोनस" (Productivity Linked Bonus) दिला जाईल. हा बोनस ३० दिवसांच्या वेतनावर आधारित असेल आणि त्याची कमाल मर्यादा ७,००० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे १४ लाख ८२ हजार कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा मिळणार आहे.यासाठी एकूण ₹१,०२२ कोटी खर्च येणार आहे.मुख्यमंत्री योगी यांनी संबंधित विभागांना निर्देश दिले आहेत की, दिवाळीपूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा व्हावी, यासाठी बोनसचे वितरण वेळेवर करण्यात यावे..या कर्मचाऱ्यांना मिळणार फायदासरकारी आदेशानुसार, हा बोनस राज्य सरकारच्या पूर्णवेळ अराजपत्रित (Non-Gazetted) कर्मचाऱ्यांसाठी असेल, ज्यांचे पद वेतन मॅट्रिक्स (Pay Matrix) लेव्हल-८ (₹४७,६०० ते ₹१,५१,१००) पर्यंत आहे. यासोबतच, राज्य निधीतून अनुदानित शिक्षण संस्था, तांत्रिक शिक्षण संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदा आणि शासकीय विभागांतील कार्यरत कार्यप्रभारी व रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचाही यात समावेश असेल.सरकारी कार्यालयांपासून ते शिक्षण संस्थांपर्यंत, या घोषणेनंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाची लाट पसरली आहे. अनेकांनी याला "योगी सरकारची संवेदनशीलता आणि दूरदृष्टी" म्हटले आहे.लखनऊ: दिवाळीचा सण तोंडावर असताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक मोठी भेट देऊन त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलवला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.