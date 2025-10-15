देश

Diwali Bonus: दिवाळीचा गोडवा वाढला! चक्क मिळणार ७ हजार रुपयांचा बोनस, युपीमध्ये आनंदाचे वातावरण

CM Yogi Adityanath’s Diwali gift for government employees: सरकारी कर्मचाऱ्यांना सीएम योगींकडून दिवाळी गिफ्ट; २०२४-२५ आर्थिक वर्षासाठी बोनस जाहीर
लखनऊ: दिवाळीचा सण तोंडावर असताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक मोठी भेट देऊन त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलवला आहे. मुख्यमंत्री योगी यांनी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी राज्य कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याची घोषणा केली आहे.

या घोषणेनुसार, प्रत्येक पात्र कर्मचाऱ्याला ६,९०८ रुपये इतका लाभ होणार आहे.

