AI वापरुन मोडणार धर्मांतर रॅकेट! योगी सरकारची हायटेक रणनीती, असा बनवला आहे मास्टरप्लॅन

उत्तर प्रदेशात अवैध रितीने चालवल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय धर्मांतर रॅकेटला आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पोलीस प्रशासनाला हायटेक होण्याचे दिले आदेश.
cm Yogi adityanath

cm Yogi adityanath

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Uttar Pradesh
CM Yogi Adityanath
Order
artificial intelligence
Police Administration
Government

