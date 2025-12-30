AI वापरुन मोडणार धर्मांतर रॅकेट! योगी सरकारची हायटेक रणनीती, असा बनवला आहे मास्टरप्लॅन

उत्तर प्रदेशात अवैध रितीने चालवल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय धर्मांतर रॅकेटला आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पोलीस प्रशासनाला हायटेक होण्याचे आदेश दिले आहेत..रविवारी पोलीस मुख्यालयात आयोजित 'पोलीस मंथन' कार्यक्रमाच्या समारोप प्रसंगी त्यांनी हे स्पष्ट केले की, धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या टोळ्यांच्या मुळापर्यंत पोहोचण्यासाठी आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), आर्थिक व्यवहार तपासणी (Financial Trail) आणि आधुनिक तांत्रिक विश्लेषणाचा वापर केला जावा. अवैध धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये 'झिरो टॉलरन्स' धोरण स्वीकारून अशा गुन्हेगारांचे जाळे पूर्णपणे नष्ट करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत..मुख्यमंत्र्यांनी केवळ धर्मांतरच नव्हे, तर सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी एक स्वतंत्र 'डेडिकेटेड सायबर मुख्यालय' स्थापन करण्याची घोषणाही केली आहे. डार्कवेब, ऑनलाइन फसवणूक आणि डिजिटल माध्यमांतून पसरणाऱ्या अफवा रोखण्यासाठी विशेष तांत्रिक रचनेची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले..तसेच, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि नेपाळ यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय सीमांवरून होणाऱ्या संशयास्पद हालचाली आणि दहशतवादी कारवायांचे सखोल विश्लेषण करून सीमा सुरक्षा अधिक कडक करण्यावर त्यांनी भर दिला आहे..समाजात जातीय किंवा धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्या आणि सोशल मीडियाचा गैरवापर करणाऱ्या घटकांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आदेश योगी आदित्यनाथ यांनी दिले आहेत. "जाती किंवा धर्माच्या नावावर समाज विभागणाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही," असा कडक इशारा त्यांनी दिला..काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक महापुरुषांच्या नावाचा वापर करून नवीन संघटना बनवत आहेत आणि त्याद्वारे अराजकता पसरवत आहेत, अशा लोकांच्या पार्श्वभूमीची सखोल चौकशी करून त्यांचे नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्याचे आवाहन त्यांनी पोलीस दलाला केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.