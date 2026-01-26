UP Aadhar Kendra : योगी आदित्यनाथ यांनी घेतला मोठा निर्णय! झटक्यात मिळणार आधार कार्ड, ग्रामीण भागात होणार डिजिटल क्रांती

उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण भागाला डिजिटल युगाशी जोडण्यासाठी योगी सरकारने एक क्रांतीकारी पाऊल उचलले आहे. आता आधार कार्डाशी संबंधित कामांसाठी ग्रामस्थांना शहरात किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाण्याची गरज उरणार नाही, कारण या सेवा आता थेट ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.पंचायती राज विभागाने सुरू केलेली ही मोहीम ग्रामीण जनतेचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचवण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे..प्रायोगिक तत्त्वावर लखनौमधून सुरुवातया योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी लखनौ जिल्ह्यापासून झाली आहे. सरोजनीनगर ब्लॉकची भटगवां पांडेय आणि चिनहट ब्लॉकची सैरपुर या ग्रामपंचायतींमध्ये आधार सेवा केंद्र सुरू झाले आहेत. या केंद्रांवरून आतापर्यंत ४० हून अधिक ग्रामस्थांनी आधार अपडेट आणि नवीन नावनोंदणीचे काम आपल्या गावातच पूर्ण केले आहे..टप्प्याटप्प्याने ५७,६९४ ग्रामपंचायतींचा कायापालटही योजना केवळ काही गावांसाठी मर्यादित नसून, संपूर्ण राज्यासाठी आहे. राज्यातील निवडक १००० ग्रामपंचायतींमध्ये तातडीने आधार सेवा सुरू केली जाईल. त्यानंतर राज्यातील सर्व ५७,६९४ ग्रामपंचायतींमध्ये ही सुविधा टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित केली जाईल..पंचायत सहायकांना विशेष प्रशिक्षणया केंद्रांचे कामकाज चालवण्यासाठी गावातच असलेल्या पंचायत सहायकांची निवड करण्यात आली आहे. पंचायती राज विभागातर्फे आतापर्यंत ८०० हून अधिक पंचायत सहायकांना तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. उर्वरित ५६ हजारांहून अधिक सहायकांना प्रशिक्षण देण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे, जेणेकरून तांत्रिक त्रुटींशिवाय सेवा देता येईल..ग्रामीण जीवनावर होणारे सकारात्मक परिणामसरकारी कामासाठी शहरात जाण्यासाठी लागणारा पूर्ण दिवस आता वाचणार आहे. सेवा थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळणार असल्याने मध्यस्थांची गरज उरणार नाही. ग्रामपंचायती केवळ प्रशासकीय कार्यालय न राहता 'नागरिक सेवा केंद्र' (Citizen Service Centers) म्हणून विकसित होतील..डिजिटल इंडियाचा खरा अर्थपंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर यांच्या मते, ही सेवा सुरू झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील डिजिटलायझेशन खऱ्या अर्थाने घराघरात पोहोचेल. आधार कार्डाशिवाय रेशन, बँकिंग आणि इतर सरकारी योजनांचा लाभ मिळणे कठीण असते, त्यामुळे गावातच आधार केंद्र असणे ही मोठी सोय आहे.उत्तर प्रदेश सरकारची ही 'आधार सेवा' योजना ग्रामीण भागातील डिजिटल दरी (Digital Divide) कमी करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरेल. गाव स्तरावर अशा सुविधा मिळाल्यामुळे खेड्यांचा विकास वेगवान होईल आणि ग्रामपंचायती अधिक सक्षम होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.