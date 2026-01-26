देश

UP Aadhar Kendra : योगी आदित्यनाथ यांनी घेतला मोठा निर्णय! झटक्यात मिळणार आधार कार्ड, ग्रामीण भागात होणार डिजिटल क्रांती

उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण भागाला डिजिटल युगाशी जोडण्यासाठी योगी सरकारने एक क्रांतीकारी पाऊल उचलले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण भागाला डिजिटल युगाशी जोडण्यासाठी योगी सरकारने एक क्रांतीकारी पाऊल उचलले आहे. आता आधार कार्डाशी संबंधित कामांसाठी ग्रामस्थांना शहरात किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाण्याची गरज उरणार नाही, कारण या सेवा आता थेट ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.

पंचायती राज विभागाने सुरू केलेली ही मोहीम ग्रामीण जनतेचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचवण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.

