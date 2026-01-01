योगी सरकारचा २०२६ साठी मास्टर प्लॅन, एका वर्षात १ कोटी महिला बनणार 'लखपति दीदी'!

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी महिलांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि व्यापक योजना आखली आहे. केवळ सरकारी योजनांच्या लाभार्थी न राहता, महिलांनी राज्याच्या आर्थिक प्रगतीत प्रत्यक्ष भागीदार व्हावे, हा मुख्यमंत्र्यांचा दृष्टिकोन आहे..याच विचारातून २०२६ सालासाठी योगी सरकारने 'लखपति दीदी' अभियानाला मिशन मोडमध्ये राबवण्याचा निर्णय घेतला असून, एका वर्षात १ कोटी महिलांना 'लखपति' (वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त) बनवण्याचे मोठे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे..या महाअभियानांतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) च्या माध्यमातून गावोगावी महिलांना स्वयंसाहाय्यता गटांशी जोडले जाणार आहे. यासाठी प्रशिक्षित पथके घरोघरी जाऊन महिलांशी संपर्क साधतील आणि त्यांना आजीविका साधनांशी जोडण्याचे काम करतील..ग्रामीण महिलांना कृषी, पशुपालन, डेअरी, हस्तकला, खाद्य प्रक्रिया आणि लघु उद्योगांमध्ये विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. केवळ प्रशिक्षणच नव्हे, तर या महिलांना आपला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी त्वरित भांडवल आणि बाजारपेठेचे पाठबळ (मार्केट सपोर्ट) सुद्धा सरकार उपलब्ध करून देणार आहे.योगी सरकारचा हा उपक्रम महिलांना केवळ स्वरोजगार देण्यापुरता मर्यादित नसून, त्यांना 'जॉब क्रिएटर' म्हणजेच इतरांना रोजगार देणाऱ्या उद्योजिका बनवण्यावर भर देणारा आहे. प्रशिक्षणापासून ते तंत्रज्ञान आणि अर्थसाहाय्यापर्यंत सर्व स्तरांवर ठोस व्यवस्था केली जात आहे..जेव्हा एखादे कुटुंब आणि समाज आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतो, तेव्हाच प्रदेश समृद्ध होतो, या विचाराने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या मोहिमेवर युद्धपातळीवर काम करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. हा महिला-नेतृत्व असलेला विकास मॉडेल उत्तर प्रदेशच्या सामाजिक आणि आर्थिक रचनेला नवी दिशा देणारा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.