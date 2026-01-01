देश

योगी सरकारचा २०२६ साठी मास्टर प्लॅन, एका वर्षात १ कोटी महिला बनणार 'लखपति दीदी'!

सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी महिलांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि व्यापक योजना आखली आहे. केवळ सरकारी योजनांच्या लाभार्थी न राहता, महिलांनी राज्याच्या आर्थिक प्रगतीत प्रत्यक्ष भागीदार व्हावे, हा मुख्यमंत्र्यांचा दृष्टिकोन आहे.

