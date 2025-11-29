देश

गोरखपूरमध्ये सीएम योगींनी 'जनता दर्शन'मध्ये ऐकल्या समस्या; म्हणाले, 'चिंता न करता उपचार करा, सरकार करेल मोठी आर्थिक मदत'

नागरिकांनी कोणतीही चिंता न करता चांगल्या रुग्णालयांमध्ये उपचार करावेत, सरकार त्यांना भरपूर आर्थिक मदत करेल.
सकाळ वृत्तसेवा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 'जनता दर्शन' कार्यक्रमात गंभीर आजारांवर उपचारांसाठी आर्थिक मदतीची मागणी करणाऱ्या लोकांना आश्वस्त केले आहे. त्यांनी सांगितले की, नागरिकांनी कोणतीही चिंता न करता चांगल्या रुग्णालयांमध्ये उपचार करावेत, सरकार त्यांना भरपूर आर्थिक मदत करेल. उपचारासाठी जो काही खर्च येईल, त्याची व्यवस्था सरकार करेल.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या संदर्भात अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून त्यांना तात्काळ निर्देश दिले आहेत.

