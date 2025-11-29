गोरखपूरमध्ये सीएम योगींनी 'जनता दर्शन'मध्ये ऐकल्या समस्या; म्हणाले, 'चिंता न करता उपचार करा, सरकार करेल मोठी आर्थिक मदत'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 'जनता दर्शन' कार्यक्रमात गंभीर आजारांवर उपचारांसाठी आर्थिक मदतीची मागणी करणाऱ्या लोकांना आश्वस्त केले आहे. त्यांनी सांगितले की, नागरिकांनी कोणतीही चिंता न करता चांगल्या रुग्णालयांमध्ये उपचार करावेत, सरकार त्यांना भरपूर आर्थिक मदत करेल. उपचारासाठी जो काही खर्च येईल, त्याची व्यवस्था सरकार करेल.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या संदर्भात अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून त्यांना तात्काळ निर्देश दिले आहेत..उपचार खर्च सरकार करणारज्या लोकांना उपचारासाठी आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे, त्यांच्या खर्चाचे अंदाजित बजेट लवकर पूर्ण करून शासनाकडे उपलब्ध करून द्यावे, असे आदेश त्यांनी दिले. प्रत्येक गरजू व्यक्तीला मुख्यमंत्री विवेकाधीन निधीतून पुरेशी मदत उपलब्ध करून दिली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवारी उशिरा गोरखपूरला पोहोचले होते. गोरखनाथ मंदिरात रात्रीचा मुक्काम केल्यानंतर, त्यांनी शनिवारी सकाळी मंदिरात आयोजित 'जनता दर्शन'मध्ये सुमारे २०० लोकांना भेटून त्यांच्या समस्या ऐकल्या..समस्येचे प्रभावी समाधान होणारमंदिर परिसरातील महंत दिग्विजयनाथ स्मृती भवनच्या सभागृहात खुर्च्यांवर बसलेल्या लोकांशी त्यांनी एकाएकी संवाद साधला. त्यांनी लोकांच्या समस्या ऐकल्या आणि त्यांचे त्वरित समाधान करण्याचे आश्वासन देत त्यांचे अर्ज संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केले.मुख्यमंत्री योगी यांनी सर्व लोकांना काळजी न करण्याची किंवा घाबरून न जाण्याची ग्वाही दिली आणि सांगितले की, प्रत्येक समस्येचे प्रभावी समाधान केले जाईल..त्यांनी अधिकाऱ्यांवर भर देऊन सांगितले की, त्यांनी लोकांच्या समस्यांकडे पूर्ण गांभीर्याने आणि संवेदनशीलतेने लक्ष द्यावे. तसेच, तक्रारींचा त्वरित, गुणवत्तापूर्ण आणि समाधानकारक निपटारा करावा, जेणेकरून कोणत्याही व्यक्तीला त्रास होऊ नये. प्रत्येक पीडित व्यक्तीसोबत संवेदनशील वर्तन ठेवून त्याची समस्या सोडवा आणि त्याला समाधानी करा. यात कोणत्याही प्रकारची तडजोड करू नका, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.