Yogi Adityanath: सीआरपीएफ जवानाची व्यथा ऐकून मुख्यमंत्री भावूक; “सरकारच करेल न्यायपूर्ण कारवाई”

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दर सोमवारीप्रमाणेच या आठवड्यातही 'जनता दर्शन' कार्यक्रम आयोजित केला. या वेळी प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांतून आलेल्या पीडितांच्या समस्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः ऐकून घेतल्या. त्यांनी तातडीने अधिकाऱ्यांनी निर्देश दिले की, "निश्चित वेळेत या समस्यांवर तोडगा काढा आणि पीडित व्यक्तींकडून अभिप्राय देखील घ्या." 'जनतेची सेवा, सुरक्षा आणि सन्मान हेच सरकारचे ध्येय आहे आणि याच भावनेने सरकार पहिल्या दिवसापासून कार्यरत आहे,' असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले..सीआरपीएफ जवानाची व्यथासोमवारी सकाळी झालेल्या 'जनता दर्शन'मध्ये ५० हून अधिक पीडित नागरिक समस्या घेऊन पोहोचले होते. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्येकाजवळ गेले, त्यांचे अर्ज घेतले आणि त्वरित योग्य निराकरण करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. यावेळी लोक पोलिस, वीज, आर्थिक मदत आणि जमिनीचे वाद यांसारख्या विविध समस्या घेऊन आले होते. यातच, बुलंदशहर येथील एका सीआरपीएफ (CRPF) जवानाने जमिनीच्या वादासंबंधी आपली व्यथा मांडली. यावर मुख्यमंत्री योगी यांनी त्यांना दिलासा देत म्हटले, "तुम्ही निश्चिंत होऊन आपले कर्तव्य बजावा. तुमच्या समस्येवर तोडगा काढण्याची जबाबदारी सरकारवर सोडा. आम्ही या प्रकरणाची चौकशी करू आणि न्यायपूर्ण कारवाई केली जाईल.".लहानग्यांशी आपुलकीचा संवाद'जनता दर्शन'मध्ये तक्रारदारांसोबत आलेल्या लहान मुलांचीही मुख्यमंत्र्यांनी आस्थेने विचारपूस केली. त्यांनी चिमुकल्यांच्या डोक्यावरून मायेने हात फिरवला आणि त्यांना आपलेपणाची जाणीव करून दिली.यावेळी सीएम योगींनी सर्व मुलांना चॉकलेट-टॉफी दिली आणि त्यांना सांगितले की, "तुम्ही खूप अभ्यास करा, मनसोक्त खेळा आणि आई-वडिलांचे नाव उज्ज्वल करा." या साध्या संवादाने मुख्यमंत्र्यांनी जनमानसात एक वेगळे आपुलकीचे नाते निर्माण केले.