Holi Festival Uttar Pradesh : गोरखपूरमध्ये गुलाल आणि फुलांची उधळण! CM योगींच्या उपस्थितीत निघाली भक्त प्रल्हादाची शोभायात्रा; पाहा कसं रंगलं शहर?

CM Yogi Adityanath celebrates Holi : गोरखपूरमध्ये होळीच्या पारंपरिक उत्सवाचा उत्साह सोमवारी शिगेला पोहोचला. 'पांडेयहाता' येथे आयोजित होलिका दहन उत्सव आणि भक्त प्रल्हादाच्या भव्य मिरवणुकीने संपूर्ण शहर भक्तीच्या रंगात न्हाऊन निघाले. या सोहळ्याला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उपस्थिती लावल्याने कार्यक्रमाची रंगत आणखीनच वाढली.'विरासत कॉरिडॉरगोरखपूरच्या 'विरासत कॉरिडॉर'मध्ये पहिल्यांदाच हा सोहळा इतक्या भव्य स्वरूपात पार पडला. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्वतः भक्त प्रल्हादाची आरती केली आणि फुलांच्या होळीने मिरवणुकीचा शुभारंभ केला. यावेळी 'जय श्रीराम' आणि 'भक्त प्रल्हाद की जय'च्या घोषणांनी संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला होता.व्यापाऱ्यांकडून जल्लोषात स्वागतविस्थापित व्यापाऱ्यांचे पुनर्वसन केल्याबद्दल सर्व व्यापाऱ्यांनी शंखनाद करत आणि गुलाबाच्या पाकळ्यांची उधळण करत मुख्यमंत्र्यांचे जंगी स्वागत केले. मिरवणूक पुढे सरकत असताना संपूर्ण रस्ता अबीर-गुलाल आणि फुलांच्या सुगंधाने दरवळून गेला होता. ठिकठिकाणी कलाकारांनी पारंपरिक लोकनृत्ये आणि गाणी सादर करून उपस्थितांची मने जिंकली..मिरवणुकीचा मार्ग आणि उत्साहभक्त प्रल्हादाची कथा सांगणारे चित्ररथ या मिरवणुकीचे मुख्य आकर्षण होते. मदरसा चौक, घासीकटरा, बेनीगंज, अलीनगर, बक्शीपूर आणि रेती चौक अशा विविध भागांतून फिरून ही यात्रा नॉर्मल तिराहा येथे संपन्न झाली.यंदा उत्सव भव्य करण्यासाठी एकाऐवजी चार मोठे मंच उभारले होते, जिथून लोककलावंतांनी 'फगुआ' आणि ब्रजची होळी सादर केली. तरुण ढोल-ताशांच्या तालावर थिरकले, तर महिलांनी घरांच्या गच्चीवरून मिरवणुकीवर रंगांचा वर्षाव केला..झोपडीत जळली होलिका!पांडेयहाता येथील होलिका दहनाची पद्धत यंदा काहीशी वेगळी होती. होलिका दहनासाठी खास झोपडीसारखी प्रतिकृती तयार केली होती, ज्यामध्ये होलिका बसवण्यात आली होती. वैदिक मंत्रोच्चारात अग्नी प्रज्वलित होताच झोपडी आणि होलिका धू-धू जळून खाक झाली. या लख्ख प्रकाशात भाविकांनी प्रदक्षिणा घालून सुख-समृद्धीचे साकडे घातले.सत्याचा विजय आणि भक्त प्रल्हादाच्या अढळ श्रद्धेचा संदेश देणारा हा सोहळा गोरखपूरकरांसाठी अविस्मरणीय ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.