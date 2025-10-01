देश

Yogi Adityanath: गोरखनाथ मंदिरात सीएम योगींची मातृशक्तीला वंदना; ९ कन्यांचे केले पाद्यपूजन

Gorakhnath Temple: महानवमीच्या दिवशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गोरखनाथ मंदिरात नऊ बालिकांचे पाद्यपूजन करून मातृशक्तीला वंदन केले. त्यांनी बालिकांना वस्त्र, भेटवस्तू आणि दक्षिणा अर्पण केली तसेच प्रसाद स्वतःच्या हाताने वाढला.
सकाळ वृत्तसेवा
शारदीय नवरात्रीच्या महानवमीच्या पवित्र दिवशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गोरखनाथ मंदिरात गोरक्षपीठाच्या परंपरेनुसार कन्या पूजन केले. त्यांनी मातृशक्तीबद्दल आदर आणि श्रद्धा व्यक्त करत, नऊ दुर्गा स्वरूपाच्या बालिकांचे पाय पाण्याने धुतले. त्यानंतर त्यांनी त्यांचे पूजन केले, आरती केली, त्यांना नवीन वस्त्र (चुनरी) अर्पण केले, भेटवस्तू आणि दक्षिणा दिली आणि स्वतःच्या हाताने जेवणही वाढले.

