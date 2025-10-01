Yogi Adityanath: गोरखनाथ मंदिरात सीएम योगींची मातृशक्तीला वंदना; ९ कन्यांचे केले पाद्यपूजन

शारदीय नवरात्रीच्या महानवमीच्या पवित्र दिवशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गोरखनाथ मंदिरात गोरक्षपीठाच्या परंपरेनुसार कन्या पूजन केले. त्यांनी मातृशक्तीबद्दल आदर आणि श्रद्धा व्यक्त करत, नऊ दुर्गा स्वरूपाच्या बालिकांचे पाय पाण्याने धुतले. त्यानंतर त्यांनी त्यांचे पूजन केले, आरती केली, त्यांना नवीन वस्त्र (चुनरी) अर्पण केले, भेटवस्तू आणि दक्षिणा दिली आणि स्वतःच्या हाताने जेवणही वाढले..गोरक्षपीठाधीश्वरांचे अनोखे पूजनगोरक्षपीठाधीश्वर असलेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंदिरातील भोजन कक्षात पितळेच्या परातीत पाणी घेतले आणि नऊ बालिकांचे एकामागून एक पाद्यपूजन केले. दुर्गासप्तशतीच्या मंत्रांचा उच्चार करत त्यांनी त्यांच्या कपाळावर रोळी, चंदन, अक्षता आणि दहीचा टिळा लावला..Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री आदित्यनाथांचे भाऊ काय करतात? प्रसिद्धीपासून दूर पण देशासाठी अभिमानास्पद काम.त्यांना फुले, दूर्वा अर्पण करून हार घातला आणि मुलींचे आशीर्वाद घेतले. या कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी सहा महिन्यांच्या एका चिमुकल्या बालिकेचे देखील पूजन केले. तसेच, हनुमानाच्या वेशात आलेल्या एका लहान मुलाला (बटुकाला) टिळा लावून, हार व वस्त्र अर्पण केले..प्रेमाने वाढले भोजनपूजन झाल्यावर मुख्यमंत्री योगी यांनी कन्या आणि बटूंना मंदिराच्या स्वयंपाकघरात तयार केलेला ताजा प्रसाद स्वतःच्या हाताने वाढला. भोजन वाढताना ते मुलांशी बोलत होते आणि त्यांच्या ताटात कोणत्याही पदार्थाची कमतरता राहू नये याची काळजी घेत होते..Yogi Adityanath : 'महाराज, माझ्या मुलाला वाचवा!' वृद्ध मातेच्या आर्त हाकेला CM योगींचा तत्काळ प्रतिसाद; रुग्णालयात दाखल करून उपचार सुरू.नऊ कन्यांसोबत आलेल्या इतर लहान मुलींचेही मुख्यमंत्र्यांनी पूजन केले आणि त्यांना भोजन, भेटवस्तू आणि दक्षिणा दिली. या कार्यक्रमाला गोरखनाथ मंदिराचे प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ आणि काशीहून आलेले जगद्गुरू स्वामी संतोषाचार्य यांसह अनेक संत उपस्थित होते. यापूर्वी सकाळच्या सत्रात मुख्यमंत्री यांनी शक्तिपीठात माता सिद्धिदात्रीची आराधना केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.