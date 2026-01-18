देश

CM Yogi Lion Chair: योगी आदित्यनाथ बसणार सिंहासनावर! उत्तराखंडशी आहे स्पेशल कनेक्शन, खुर्चीची वाचा वैशिष्ट्ये

Gorakhnath Temple : केदारनाथ पुनर्रचना प्रकल्पातील पवित्र देवदार लाकडापासून तयार केलेली विशेष 'सिंह खुर्ची' मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना भेट देण्यात आली असून ती गोरखनाथ मंदिरात बसवण्यात आली आहे.
yogi adityanath lion chair sinhasan

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तराखंड : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे उत्तराखंडशी असलेले नाते सर्वश्रुत आहे. हेच नाते अधिक दृढ करत १५ जानेवारी २०२६ रोजी त्यांना एक विशेष भेट देण्यात आली. केदारनाथ मंदिराच्या पुनर्रचना प्रकल्पातून उरलेल्या पवित्र देवदार लाकडाचा वापर करून ही खुर्ची तयार करण्यात आली आहे.

