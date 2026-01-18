CM Yogi Lion Chair: योगी आदित्यनाथ बसणार सिंहासनावर! उत्तराखंडशी आहे स्पेशल कनेक्शन, खुर्चीची वाचा वैशिष्ट्ये

उत्तराखंड : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे उत्तराखंडशी असलेले नाते सर्वश्रुत आहे. हेच नाते अधिक दृढ करत १५ जानेवारी २०२६ रोजी त्यांना एक विशेष भेट देण्यात आली. केदारनाथ मंदिराच्या पुनर्रचना प्रकल्पातून उरलेल्या पवित्र देवदार लाकडाचा वापर करून ही खुर्ची तयार करण्यात आली आहे..खुर्चीची खास वैशिष्ट्ये:२०१३ च्या केदारनाथ आपत्तीनंतर सुरू झालेल्या पुनर्रचना कामात मोठ्या प्रमाणात देवदार लाकडाचा वापर झाला होता. त्यातील उरलेल्या लाकडापासून ही खुर्ची बनवून त्याला एक आध्यात्मिक मूल्य प्राप्त करून दिले आहे.या खुर्चीची रचना वास्तुविशारद कृष्णा कुडियाल यांनी केली आहे. त्यांनी उत्तराखंडमधील प्राचीन मंदिरांच्या वास्तुकलेचा सखोल अभ्यास करून हा आराखडा तयार केला..CM Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रयागराजमध्ये मारली श्रद्धेची डुबकी; माघ मेळाव्याच्या 'मिनी कुंभ' तयारीचा घेतला आढावा!.खुर्चीच्या दोन्ही हातांवर (Armrests) सिंहाच्या आकृत्या कोरल्या आहेत, जे शक्ती आणि निर्भयतेचे प्रतीक मानले जाते. चकराता येथील महासू देवता मंदिरातील लाकडी कोरीव कामाची शैली प्रामुख्याने या खुर्चीवर उतरवण्यात आली आहे.योगी आदित्यनाथ यांचा आवडता 'भगवा' रंग प्रामुख्याने या खुर्चीच्या गादी आणि सजावटीत वापरला आहे. देवदार लाकडाच्या नैसर्गिक गुणधर्मामुळे या खुर्चीचा मंद आणि गोड सुगंध संपूर्ण सभागृहात दरवळतो..कशी झाली निर्मिती?चकराता जवळील कोटा गावातील एका पारंपरिक लाकूड कारागिराने सुमारे १५ दिवसांच्या अथक परिश्रमानंतर ही कलाकृती साकारली. कर्नल अजय कोठियाल, ज्यांनी केदारनाथ पुनर्बांधणीत मोलाची भूमिका बजावली होती, त्यांनी ही खुर्ची योगीजींना त्यांचे 'महंत' म्हणून असलेल्या पदाचा सन्मान करण्यासाठी भेट दिली.ही भव्य खुर्ची आता गोरखनाथ मंदिराच्या मुख्य सभागृहात (ऑडिटोरियम) बसवण्यात आली असून ती येणाऱ्या भाविकांच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.