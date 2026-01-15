देश

महिलांकडे वाकड्या नजरेने पाहिले तर थेट यमराजाशी गाठ! CM योगींचा गुंडांना 'कडक' इशारा

उत्तर प्रदेशातील कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंगळवारी गुन्हेगारांना पुन्हा एकदा निर्वाणीचा दिला इशारा.
cm yogi adityanath

cm yogi adityanath

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशातील कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंगळवारी गुन्हेगारांना पुन्हा एकदा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.

गोरखपूर महोत्सवाच्या समारोप समारंभाला संबोधित करताना ते म्हणाले की, 'राज्यातील महिला आणि मुली आता शिक्षण संस्था किंवा बाजारपेठेत भयमुक्त वातावरणात जाऊ शकतात. जर एखाद्या गुंडाने दुस्साहस केले, तर पुढच्या चौकात त्याची भेट थेट यमराजाशी होईल, हे त्याने लक्षात ठेवावे.'

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
crime
Warning
CM Yogi Adityanath
encounter
women harassment
Woman

Related Stories

No stories found.