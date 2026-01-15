महिलांकडे वाकड्या नजरेने पाहिले तर थेट यमराजाशी गाठ! CM योगींचा गुंडांना 'कडक' इशारा

उत्तर प्रदेशातील कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंगळवारी गुन्हेगारांना पुन्हा एकदा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.गोरखपूर महोत्सवाच्या समारोप समारंभाला संबोधित करताना ते म्हणाले की, 'राज्यातील महिला आणि मुली आता शिक्षण संस्था किंवा बाजारपेठेत भयमुक्त वातावरणात जाऊ शकतात. जर एखाद्या गुंडाने दुस्साहस केले, तर पुढच्या चौकात त्याची भेट थेट यमराजाशी होईल, हे त्याने लक्षात ठेवावे.'.२०१७ पूर्वीचा आणि नंतरचा गोरखपूरमुख्यमंत्र्यांनी २०१७ पूर्वीच्या परिस्थितीची तुलना करत विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला. '२०१७ पूर्वीचा गोरखपूर उपेक्षित आणि असुरक्षित होता. संपूर्ण राज्यात अशांतता होती. खंडणीखोरी, गुंडगिरी आणि घाणीचे साम्राज्य होते. मच्छर आणि माफिया हे एकमेकांचे पूरक होते. मात्र, डबल इंजिन सरकारने अवघ्या दोन वर्षांत या भागाचा कायापालट केला आहे,' असा दावा त्यांनी केला.गोरखपूरमधील 'इन्सेफेलाइटिस' (मेंदूज्वर) सारख्या जीवघेण्या आजाराचा कायमचा नायनाट केल्याचेही त्यांनी अभिमानाने नमूद केले..डिजिटल अरेस्ट आणि स्मार्टफोनबाबत पालकांना ताकीदतंत्रज्ञानाच्या काळात होणाऱ्या फसवणुकीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला सावध केले. कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीवर विश्वास ठेवून 'डिजिटल अरेस्ट' किंवा सायबर फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकू नका, असे ते म्हणाले. तसेच, पालकांना उद्देशून ते म्हणाले की, 'लहान मुलांच्या हातात स्मार्टफोन देणे हा एका प्रकारचा गुन्हाच आहे. यामुळे मुले हट्टी आणि नैराश्याचे शिकार होत आहेत. गरज नसेल तेव्हा स्मार्टफोन बंद ठेवा आणि त्याचा अनावश्यक वापर टाळा.'.मैथिली ठाकूर यांच्या भजनांचा आनंदगोरखपूर महोत्सवाच्या या सांस्कृतिक संध्येत प्रसिद्ध लोकगायिका मैथिली ठाकूर हिच्या सुमधुर भजनांनी रंगत आणली. मैथिली ठाकूर हिची भजने ऐकण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वतः व्यासपीठावरून खाली उतरून प्रेक्षकांमध्ये जाऊन बसले. कार्यक्रमानंतर त्यांनी मैथिली ठाकूर यांचा सन्मान करून त्यांच्या कलेचे कौतुक केले..विकासाचा नवा टप्पागेल्या आठ वर्षांत गोरखपूरमध्ये हजारो कोटींची गुंतवणूक झाली असून ५० हजारांहून अधिक तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. उत्तर प्रदेश आता माफियामुक्त आणि दंगलमुक्त होऊन विकासाच्या मार्गावर वेगाने पुढे जात आहे, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.