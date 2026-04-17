Yogi Adityanath: रडणाऱ्या मातेला CM योगींचा मोठा धीर; आजारी बाळासाठी तात्काळ आयुष्मान कार्ड देण्याचे आदेश

गोरखपूर येथील गोरखनाथ मंदिर परिसरात गुरुवारी आयोजित 'जनता दर्शन' कार्यक्रमात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पुन्हा एकदा आपल्या संवेदनशील कार्याची प्रचिती दिली. आपल्या आजारी बाळाच्या उपचारासाठी हतबल होऊन रडणाऱ्या एका मातेला मुख्यमंत्र्यांनी मोठा धीर दिला असून, बाळाच्या उपचाराचा सर्व खर्च सरकार उचलेल असे आश्वासन दिले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, श्रावस्ती जिल्ह्यातून आलेली एक महिला आपल्या गंभीर आजारी बाळाला घेऊन जनता दर्शनात पोहोचली होती. कुटुंबाची आर्थिक स्थिती हलाखीची असल्याने आणि 'आयुष्मान कार्ड' नसल्याने बाळाचे उपचार थांबले होते. हे ऐकून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तिला धीर देत मदतीचा हात पुढे केला..नेमकी घटना काय घडली?ती महिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे पाहून रडू लागली आणि तिने आपली व्यथा मांडली. तिने सांगितले की, बाळाच्या उपचारासाठी खूप पैसे लागत आहेत आणि तिच्याकडे आयुष्मान कार्डही नाही. मुख्यमंत्री तात्काळ तिच्या जवळ गेले आणि तिला शांत करत म्हणाले, "घबरा नका; तुमच्या मुलाच्या उपचारांमध्ये कोणतीही अडचण येऊ देणार नाही. तुमचे आयुष्मान कार्ड नक्की बनेल आणि उपचारांसाठी लागणारा सर्व पैसा सरकार देईल.".अधिकाऱ्यांना दिले कडक निर्देशमुख्यमंत्र्यांनी केवळ आश्वासन दिले नाही, तर तिथेच उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ कृती करण्याचे आदेश दिले. श्रावस्तीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ पत्र पाठवून त्या महिलेचे आयुष्मान कार्ड प्राधान्याने बनवण्यास सांगितले..संबंधित रुग्णालयाकडून उपचारांच्या खर्चाचा अंदाज (Estimate) मागवून तो मुख्यमंत्री विवेकाधीन निधीतून मंजूर करण्याच्या सूचना दिल्या. जोपर्यंत बाळावर पूर्ण उपचार होत नाहीत, तोपर्यंत या प्रकरणावर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले.२०० लोकांच्या समस्यांचे निवारणया जनता दर्शनामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी सुमारे २०० लोकांशी थेट संवाद साधला. यावेळी त्यांनी जमिनीवर बेकायदेशीर ताबा मिळवणाऱ्या भू-माफिया आणि गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले..लोकांच्या तक्रारी कोणत्याही भेदभावाशिवाय आणि ठराविक वेळेत (Time-bound) सोडवण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या. जनता दर्शनाला आलेल्या लहान मुलांशी मुख्यमंत्र्यांनी गप्पा मारल्या, त्यांना चॉकलेट्स दिले आणि त्यांचे लाड केले.."कोणावरही अन्याय होणार नाही"जनतेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोणालाही घाबरण्याची गरज नाही. लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे आणि प्रत्येक तक्रारीवर प्रभावी कारवाई केली जाईल.मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे श्रावस्तीमधील त्या बाळाला नवीन आयुष्य मिळणार असून, सामान्य नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास पुन्हा एकदा दृढ झाला आहे.