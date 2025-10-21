CM Yogi Adityanath: सीएम योगींनी आदिवासी समाजाला दिली दिवाळी भेट, या घरी दिप प्रज्वलन करून साजरा केला सण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी आपल्या गृह जिल्ह्यातील वनटांगिया समाजामध्ये दिवाळीचा सण साजरा केला. या वेळी त्यांनी सुमारे ४९ कोटी रुपयांच्या १३३ विकास प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण करून वनवासी बांधवांना मोठी भेट दिली. गोरखपूरच्या वनग्राम तिकोनिया येथे दीपोत्सव साजरा करताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 'आजची अयोध्या वाटणी करत नाही, तर जोडते' असे महत्त्वपूर्ण विधान केले..'नव्या भारताच्या नव्या उत्तर प्रदेशा'ची ओळखमुख्यमंत्री म्हणाले की, अयोध्या आज नवी विचारसरणी आणि नव्या भारताची ओळख बनली आहे, जिथे भव्यता आणि दिव्यतेसह दीपोत्सवाने संपूर्ण देशाला एकत्र आणले आहे. पूर्वी अयोध्येला परदेशी आक्रमकांचा त्रास सहन करावा लागला, इतकेच नाही तर काँग्रेस सरकारने भगवान रामाच्या अस्तित्वावरही प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. पण आजची अयोध्या सर्वांना जोडण्याचे काम करत आहे..समाजाचा प्रत्येक घटक कोणत्याही भेदभावाशिवाय या दीपोत्सवाचा साक्षीदार बनत आहे.त्यांनी सांगितले की, अयोध्या आता देशातील पहिली सोलर सिटी (Solar City) म्हणून विकसित होत आहे आणि हे 'नव्या भारताच्या नव्या उत्तर प्रदेशा'चे भव्य प्रतीक आहे. सण आणि उत्सवाचा खरा संदेश हाच आहे की, जिथे अंधार आहे, तिथे प्रकाश पोहोचला पाहिजे. वनटांगियांसारख्या ठिकाणी 'स्वदेशी'चा खरा सुगंध मिळतो..वनग्राम आता सुविधांनी प्रकाशितमुख्यमंत्री म्हणाले की, १५ वर्षांपूर्वी ज्या वनग्राममध्ये केवळ अभाव होता, ती गावे आज घरे, वीज, पाणी आणि शाळांसारख्या सुविधांनी प्रकाशित झाली आहेत. प्रत्येक कुटुंबाला पेन्शन, रेशन आणि आयुष्मानसारख्या योजनांचा लाभ मिळत आहे..ते म्हणाले, "आता येथील शेतकरी भाज्या पिकवून शहरात विकत आहेत आणि आत्मनिर्भर बनत आहेत. मुसहर, कोल आणि थारू यांसारख्या सर्व जातींना प्रत्येक सुविधा दिली जात आहे."मुख्यमंत्री योगी यांनी संदेश दिला की, दिवाळी तेव्हाच खरी साजरी होईल, जेव्हा प्रत्येक गरीब व्यक्तीच्या घरापर्यंत विकासाचा प्रकाश पोहोचेल..CM Yogi : सीएम योगींची वनटांगिया बांधवांसोबत दिवाळी; मुख्यमंत्री म्हणून सलग नवव्यांदा 'या' गावात आगमन .दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी वनटांगिया समाजाचे प्रमुख राम गणेश यांच्या घरी जाऊन दीप प्रज्वलित करून दिवाळी पर्वाची सुरुवात केली. हा क्षण पाहून कुटुंबातील सर्व सदस्य खूप आनंदी झाले होते.कुटुंबाच्या प्रमुख पतिराजी देवी यांनी सांगितले की, बाबा (योगी आदित्यनाथ) यांच्याशिवाय आम्हाला आता दिवाळी साजरी करणे चांगले वाटत नाही. वर्षातून एकदा बाबा दिवाळी साजरी करण्यासाठी येतात आणि आम्ही सर्वजण या क्षणाची आतुरतेने वाट पाहत असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.