UP : गरिबी संपवण्यासाठी योगी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक; ‘झिरो पॉव्हर्टी’साठी विद्यार्थ्यांनाच उतरवले मैदानात

उत्तर प्रदेश सरकारने गरिबी पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी 'झिरो पॉव्हर्टी' अभियानाला थेट शैक्षणिक संस्थांशी जोडले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेश सरकारने गरिबी पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी 'झिरो पॉव्हर्टी' अभियानाला थेट शैक्षणिक संस्थांशी जोडले आहे. या योजनेमुळे तरुण पिढीला केवळ पदवीच मिळणार नाही, तर त्यांना समाज परिवर्तनाचा प्रत्यक्ष अनुभवही मिळेल.

