UP : गरिबी संपवण्यासाठी योगी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक; ‘झिरो पॉव्हर्टी’साठी विद्यार्थ्यांनाच उतरवले मैदानात

उत्तर प्रदेश सरकारने गरिबी पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी 'झिरो पॉव्हर्टी' अभियानाला थेट शैक्षणिक संस्थांशी जोडले आहे. या योजनेमुळे तरुण पिढीला केवळ पदवीच मिळणार नाही, तर त्यांना समाज परिवर्तनाचा प्रत्यक्ष अनुभवही मिळेल..'गाव दत्तक' योजना: नवा शैक्षणिक दृष्टीकोनया योजनेअंतर्गत प्रत्येक विद्यापीठ आणि महाविद्यालय आपल्या आसपासची १० ते १५ ग्रामपंचायती दत्तक घेईल. या गावांमध्ये राहणाऱ्या अतिशय गरीब कुटुंबांची ओळख पटवून त्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.या मोहिमेची सुरुवात राजधानी लखनौ मधून प्रायोगिक तत्त्वावर केली जाईल. लखनौमधील यश मिळाल्यानंतर हे मॉडेल संपूर्ण उत्तर प्रदेशात लागू केले जाईल..विद्यार्थ्यांची भूमिका: ग्रासरूट लेव्हलचे 'वॉलंटियर्स'या मोहिमेत एनएसएस (NSS), एनसीसी (NCC) आणि समाजकार्य (MSW) विषयाचे विद्यार्थी सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावतील. विद्यार्थी स्वतः गावांत जाऊन गरीब कुटुंबांच्या गरजांचा सर्व्हे करतील.पात्र कुटुंबांना सरकारी योजनांचा १०० टक्के लाभ मिळवून देण्यासाठी हे विद्यार्थी त्यांना अर्ज भरण्यापासून ते कागदपत्रे पूर्ण करण्यापर्यंत मदत करतील..मायक्रो प्लॅनिंग: कागदावरून जमिनीवरप्रत्येक कुटुंबाचा विकास करण्यासाठी एक विशेष 'रोडमॅप' तयार केला जाईल. कौशल्य विकास (Skill Training): युवकांना त्यांच्या आवडीनुसार तांत्रिक प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप आणि प्लेसमेंट मिळवून दिले जाईल. गावांमध्ये छोटे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना मेंटर (मार्गदर्शक) म्हणून नियुक्त केले जाईल, जेणेकरून कुटुंबाचे उत्पन्न वाढेल..संस्थात्मक ढाचा आणि देखरेखयोजना यशस्वी व्हावी यासाठी प्रत्येक कॅम्पसमध्ये एक जबाबदार यंत्रणा असेल. प्रत्येक कॉलेजमध्ये एक नोडल शिक्षक असेल जो विद्यार्थ्यांच्या कामावर आणि गावांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवेल.जिल्हाधिकारी (DM) स्तरावर दर तीन महिन्यांनी एक आढावा बैठक होईल. यामध्ये विद्यापीठ, महाविद्यालय आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यातील समन्वयाची पडताळणी केली जाईल..या योजनेचे संभाव्य परिणाम:शाश्वत विकास: सरकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचेल (Last Mile Delivery).सामाजिक जबाबदारी: विद्यार्थ्यांना समाजातील वास्तविक समस्यांची जाण होईल, ज्यामुळे ते अधिक जबाबदार नागरिक बनतील.गरिबी निर्मूलन: जर प्रत्येक शिक्षण संस्थेने १५ गावे सक्षम केली, तर अवघ्या काही वर्षांत उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण भाग गरिबीमुक्त होऊ शकतो.योगी सरकारची ही 'झिरो पॉव्हर्टी' मोहीम केवळ सरकारी धोरण नसून ती एक सामाजिक चळवळ बनणार आहे. शैक्षणिक संस्थांना सामाजिक परिवर्तनाचे भागीदार बनवून उत्तर प्रदेशने देशासमोर एक नवीन 'डेव्हलपमेंट मॉडेल' सादर केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.