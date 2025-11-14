देश

One District One Product Scheme: सीएम योगींची 'ही' योजना तुम्हाला देखील बनवेल बिझनेसमन ; झाशीच्या लेकीने केली कमाल!

CM Yogi Adityanath: ओडीओपी योजनेच्या मदतीने झाशीच्या वंदना चौधरी यांनी सॉफ्ट टॉईज बनवण्याचा व्यवसाय उभा केला. सीएम योगींच्या उपक्रमामुळे त्यांना इंडिया इंटरनॅशनल ट्रेड फेअरमध्ये उत्पादने प्रदर्शित करण्याची मोठी संधी मिळाली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या प्रेरणेने उत्तर प्रदेशसह देशभरातील अनेक उद्योजकांना आत्मनिर्भरतेचा मार्ग मिळाला असून त्यांच्या स्वप्नांना पंख मिळाले आहेत. झाशीची वंदना चौधरी हे याचेच एक उत्तम उदाहरण आहे.

