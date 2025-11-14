One District One Product Scheme: सीएम योगींची 'ही' योजना तुम्हाला देखील बनवेल बिझनेसमन ; झाशीच्या लेकीने केली कमाल!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या प्रेरणेने उत्तर प्रदेशसह देशभरातील अनेक उद्योजकांना आत्मनिर्भरतेचा मार्ग मिळाला असून त्यांच्या स्वप्नांना पंख मिळाले आहेत. झाशीची वंदना चौधरी हे याचेच एक उत्तम उदाहरण आहे..वंदना यांनी 'ओडीओपी' (ODOP - One District One Product) योजनेअंतर्गत चार वर्षांपूर्वी प्रशिक्षण घेऊन सॉफ्ट टॉईज (Soft Toys) बनवण्याचा व्यवसाय सुरू केला. देशातील अनेक शहरांमध्ये आपले ओडीओपी उत्पादन प्रदर्शित करणाऱ्या वंदना आता १४ नोव्हेंबरपासून नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे सुरू होणाऱ्या 'इंडिया इंटरनॅशनल ट्रेड फेअर' (India International Trade Fair) मध्ये आपल्या उत्पादनांचे प्रदर्शन लावणार आहेत..CM Yogi Adityanath: सीएम योगी यांनी केले गुजरातचे कौतुक, 'ही तर सरदार पटेल आणि महात्मा गांधींची कर्मभूमी..’.२०२१ मध्ये घेतले सॉफ्ट टॉईज बनवण्याचे प्रशिक्षणआर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या वंचित असलेल्या वंदना चौधरी यांनी २०२१ मध्ये ओडीओपी योजनेअंतर्गत उद्योग विभागाच्या माध्यमातून सॉफ्ट टॉईज बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले.• सरकारी मदत: प्रशिक्षणानंतर वंदना यांना एक शिलाई मशीन विनामूल्य (Nishulk) देण्यात आले..• आत्मनिर्भरता: यानंतर वंदना यांनी सॉफ्ट टॉईज बनवण्याचे आणि विकण्याचे काम सुरू केले, ज्यामुळे त्यांची उपजीविकेची (Ajeevika) स्थिती सुधारली.• प्रदर्शनांची संधी: प्रयागराज आणि हरिद्वारसह अनेक ठिकाणी आयोजित प्रदर्शनांमध्ये वंदना यांनी आपल्या उत्पादनांचे प्रदर्शन केले. आता वंदना आपल्या सॉफ्ट टॉईजचे प्रदर्शन 'इंडिया इंटरनॅशनल ट्रेड फेअर'मध्ये करणार आहेत..UP Jobs: योगी सरकारचा तरुणांसाठी रोजगार मेळा; दर महिन्याला नोकरीच्या संधी, डेलॉईट इंडियासोबत केला मोठा करार .ट्रेड फेअरमध्ये दिसणार झाशीचा हुनरझाशीतून वंदना चौधरी यांच्या सॉफ्ट टॉईजसोबतच इतर उद्योजकांचाही या आंतरराष्ट्रीय ट्रेड फेअरमध्ये सहभाग असणार आहे.• इतर सहभागी: आयुर्वेदातील प्रतिष्ठित समूह वैद्यनाथ आणि शजर सिल्व्हर ज्वेलरी बनवणारे महाविद्या ई-कॉमर्स हे देखील या ट्रेड शोमध्ये भाग घेणार आहेत.झाशीचे उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी यांनी सांगितले की, 'इंडिया इंटरनॅशनल ट्रेड फेअर'मध्ये झाशीच्या उद्योजकांचा सक्रिय सहभाग राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.