Coal India Bonus : कोल इंडिया कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट; प्रत्येकाला १ लाख १० हजार २५० रुपयांचा बोनस

कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) आणि तिच्या उपकंपन्यांमधील नॉन-एक्झिक्युटिव्ह कोळसा कामगारांसाठी दिवाळीपूर्वी मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. पात्र कर्मचाऱ्यांना यंदा १ लाख १० हजार २५० रुपयांचा परफॉर्मन्स लिंक्ड रिवॉर्ड (PLR) देण्यावर व्यवस्थापन आणि प्रमुख कामगार संघटनांमध्ये एकमत झाले आहे. या निर्णयाचा लाभ जवळपास २ लाख कोळसा कामगारांना होणार आहे.कोलकाता येथे शनिवारी झालेल्या कोल इंडिया ॲपेक्स संयुक्त सल्लागार समितीच्या (JCC) बैठकीत बोनसच्या रकमेवर अंतिम निर्णय घेण्यात आला. कोल इंडियाचे चेअरमन बी. साई राम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत व्यवस्थापनासह प्रमुख कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते..१५ ऑक्टोबरपूर्वी खात्यात रक्कमकर्मचाऱ्यांना सणासुदीपूर्वी बोनसची रक्कम मिळावी, यासाठी १५ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वी ती थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बोनसच्या वितरणासाठी कंपनीवर सुमारे २ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे.यंदाचा बोनस गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ७ हजार २५० रुपयांनी अधिक आहे. २०२५ मध्ये पात्र कर्मचाऱ्यांना १ लाख ३ हजार रुपये बोनस देण्यात आला होता. २०२४ मध्ये ही रक्कम ९३ हजार ७५० रुपये होती.चालू आर्थिक वर्षात निवृत्त झालेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांनाही नियमानुसार या बोनसचा लाभ मिळणार आहे..नफा घटला, तरी बोनसवर एकमतगेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत कोल इंडियाच्या नफ्यात सुमारे ७ हजार कोटी रुपयांची घट झाल्याचे एटकचे नेते लखन लाल महतो यांनी बैठकीनंतर सांगितले. मात्र, कंपनीची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन १ लाख १० हजार २५० रुपयांचा बोनस देण्याच्या प्रस्तावावर प्रमुख कामगार संघटनांनी सहमती दर्शवली.बीएमएस, एचएमएस, सीटू आणि एटक या चार प्रमुख राष्ट्रीय कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी करारावर स्वाक्षरी केली. बैठकीला कोल इंडियाचे चेअरमन बी. साई राम, संचालक (विपणन व प्रभारी एचआर) मुकेश चौधरी, संचालक (वित्त) मुकेश अग्रवाल यांच्यासह विविध कामगार संघटनांचे नेते उपस्थित होते..झारखंडमधील सुमारे ७० हजार कामगारांना लाभकोल इंडियामध्ये देशभरात मोठ्या संख्येने नॉन-एक्झिक्युटिव्ह कर्मचारी कार्यरत आहेत. १ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत कंपनी आणि तिच्या उपकंपन्यांमधील एकूण कर्मचारी संख्या १ लाख ९३ हजार ४८४ असल्याचे आकडेवारीत नमूद आहे.यामध्ये सर्वाधिक कर्मचारी झारखंडमध्ये कार्यरत आहेत. राज्यात सुमारे ७० हजार कोळसा कामगार असून, बीसीसीएल, सीसीएल, सीएमपीडीआयएल तसेच ईसीएलच्या राजमहल, चित्रा आणि मुगमा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा त्यात समावेश आहे..बोनसच्या रकमेत सातत्याने वाढकोल इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या बोनसच्या रकमेत गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढ झाली आहे. २०१५ मध्ये ५४ हजार रुपये असलेली बोनसची रक्कम २०२० मध्ये ७२ हजार ५०० रुपये झाली. २०२२ मध्ये ती ७६ हजार ५०० रुपये, २०२३ मध्ये ८५ हजार रुपये, २०२४ मध्ये ९३ हजार ७५० रुपये आणि २०२५ मध्ये १ लाख ३ हजार रुपये झाली. यंदा त्यात आणखी वाढ होऊन १ लाख १० हजार २५० रुपये करण्यात आली आहे.दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या निर्णयामुळे देशभरातील कोल इंडिया कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.