कोळसा तस्करी : ममता बॅनर्जींच्या कुटुंबीयांची सीबीआयकडून चौकशी; राजकीय वातावरण तापलं

कोळसा तस्करीप्रकरणी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या कुटुंबीयांवर सीबीआयनं केलेल्या कारवाईमुळे राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. ममता बॅनर्जी यांचे भाचे आणि तृणमूलचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांची पत्नी रुजिरा बॅनर्जी यांची त्यांच्या घरी जाऊन सीबीआयच्या टीमने मंगळवारी चौकशी केली. येत्या मार्च-एप्रिल महिन्यात पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या कारवाईची देशाच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

यापूर्वी सोमवारी रुजिरा बॅनर्जी यांनी सीबीआयच्या समन्सला उत्तर देताना, कथीत कोळसा तस्करी प्रकरणी चौकशीसाठी केंद्रीय तपास एजन्सीच्या एका टीमला मंगळवारी आपल्या घरी पाठवण्यात यावं असं म्हटलं होतं. त्यानुसार, सीबीआयची टीमने आज त्यांची घरी जाऊन कोळसा तस्करीप्रकरणी चौकशी केली. सीबीआयने रविवारी चौकशीत सहभागी होण्यासाठी रुजिरा यांना समन्स पाठवलं होतं.

CBI team arrives at the residence of TMC leader Abhishek Banerjee in Kolkata

Abhishek's wife, Rujira, is expected to answer CBI's queries today in connection with the coal scam case pic.twitter.com/SKsbgHmx8e

