Gas Shortage: हॉटेल व्यावसायिकांसाठी मोठा निर्णय! कमर्शियल सिलिंडरचा कोटा २० टक्के, पण 'यांनाच' मिळेल गॅस

Iran-Israel War: इराण-इस्रायल युद्धामुळे देशभरात कमर्शियल गॅस सिलिंडरची टंचाई निर्माण झाली आहे. हॉटेल व्यावसायिकांवर मोठं संकट उभं असतानाच केंद्र सरकारने एक दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या पुरवठा २० टक्के कोट्याने होणार आहे..पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. पर्यटन आणि हॉटेल क्षेत्रावर होणारा परिणाम विचारात घेऊन हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात आलेलं आहे. ज्या व्यावसायिक ग्राहकांकडे नोंदणीकृत कमर्शियल कनेक्शन आहे, त्यांनाच या २० टक्के कोट्याचा लाभ मिळणार आहे..एकूण मागणीच्या २० टक्के पुरवठा करण्याचं केंद्र सरकारने निश्चित केलं आहे. 'नॅशनल रेस्तरां असोसिएशन'ने पेट्रोलियम मंत्र्यांना पत्र लिहून रोज किमान एक किंवा दोन सिलिंडर उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. तसेच, कमर्शियल सिलिंडरचा समावेश 'जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत करावा, जेणेकरून त्याचा पुरवठा थांबणार नाही, अशी विनंतीही त्यांनी केली होती..सध्या दररोज ५० लाख सिलिंडरचे वितरण केले जातंय. त्यामुळे विनाकारण घाबरून जाऊन 'पॅनिक बुकिंग' करू नका, असं आवाहन पेट्रोलियन मंत्रालयाने केलेलं आहे. कारण घरगुती ग्राहक मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त गॅस सिलिंडरसाठी बुकिंग करत आहेत. सध्या आपल्याकडे इंधनाचा मुबलक साठा असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे..