Gas Shortage: हॉटेल व्यावसायिकांसाठी मोठा निर्णय! कमर्शियल सिलिंडरचा कोटा २० टक्के, पण 'यांनाच' मिळेल गॅस

Government Announces 20% Quota for Commercial LPG Cylinders Amid Iran-Israel War Supply Shortage: 'नॅशनल रेस्तरां असोसिएशन'ने पेट्रोलियम मंत्र्यांना पत्र लिहून रोज किमान एक किंवा दोन सिलिंडर उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती.
Iran-Israel War: इराण-इस्रायल युद्धामुळे देशभरात कमर्शियल गॅस सिलिंडरची टंचाई निर्माण झाली आहे. हॉटेल व्यावसायिकांवर मोठं संकट उभं असतानाच केंद्र सरकारने एक दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या पुरवठा २० टक्के कोट्याने होणार आहे.

