'जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालांना भाजप प्रदेशाध्यक्ष करा'

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल सत्यपाल मलिक हे सध्या करत असलेल्या वक्तव्यांवरून त्यांनी आता भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बनावे, अशी टीका काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केली आहे.

Adhir Ranjan Chowdhury, Congress: I think the Governor of Jammu & Kashmir should be made the BJP (Bharatiya Janata Party) President for J&K because his behaviour as well as his statements are more like that of a BJP leader. pic.twitter.com/z1uoz8uxZt

