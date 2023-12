Dheeraj Sahu Tax Raid: धीरज साहूंची 'कुबेर' सारखी संपत्ती मोजणे अद्यापही सुरुच; काँग्रेस म्हणत...

नवी दिल्ली- काँग्रेसचे खासदार धीरज साहू यांच्या घरावर करण्यात आलेल्या छापेमारीत मोठे घबाड सापडले आहे. त्यामुळे भाजपने काँग्रेसवर आरोप करण्यास सुरुवात केलीय. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस अडचणीत आल्याचं बोललं जातंय. असे असताना काँग्रेसने या प्रकरणापासून अलिप्त राहण्याचा प्रयत्न केला आहे. (Congress distances itself from MP dheeraj sahu amid Rs 300 crore cash haul in tax raid)

काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव जयराम रमेश यांनी याप्रकरणी प्रतिक्रिया दिली आहे. धीरज साहू यांच्या व्यवसायाशी काँग्रेस कोणत्याही प्रकारे संबंधीत नाही, असं रमेश म्हणाले आहेत. साहू यांच्या घरावर आयकर विभागाने छापा टाकला आहे. यात त्यांना ३०० कोटींपेक्षा जास्त रुपये सापडले आहेत. विशेष म्हणजे आणखी पैसे सापडण्याची शक्यता आहे.