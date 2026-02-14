देश

Telangana Municipals Election Result : तेलंगण महापालिकांवर काँग्रेसचेच वर्चस्व; ‘बीआरएस’ दुसऱ्या क्रमांकावर

तेलंगणातील महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमधील एकूण दोन हजार ९९६ पैकी १,७२८ वॉर्डांचे अधिकृत निकाल जाहीर झाले.
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
- एम.एन.एस कुमार

हैदराबाद - तेलंगणातील महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमधील एकूण दोन हजार ९९६ पैकी १,७२८ वॉर्डांचे अधिकृत निकाल जाहीर झाले आहेत. काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे..

तेलंगणात ११६ नगरपालिका आणि सात महानगरपालिका निवडणुकीची मतमोजणी आज सुरू झाली आहे.

