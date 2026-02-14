Telangana Municipals Election Result : तेलंगण महापालिकांवर काँग्रेसचेच वर्चस्व; ‘बीआरएस’ दुसऱ्या क्रमांकावर

- एम.एन.एस कुमारहैदराबाद - तेलंगणातील महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमधील एकूण दोन हजार ९९६ पैकी १,७२८ वॉर्डांचे अधिकृत निकाल जाहीर झाले आहेत. काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे.. तेलंगणात ११६ नगरपालिका आणि सात महानगरपालिका निवडणुकीची मतमोजणी आज सुरू झाली आहे..निवडणुकीत ७३ टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. मतदानकेंद्रांवर मतमोजणी सुरू आहे. केंद्रांवर १२ हजार पोलिस आणि शीघ्र कृतिदलाचे जवान तैनात केले होते. मतपत्रिकांवर मतदान झाल्याने अंतिम व अधिकृत निकाल उशिरा सायंकाळपर्यंत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे..पक्षांची कामगिरीकाँग्रेस११६ नगरपालिकांपैकी ८० नगरपालिकांवर वर्चस्व मिळविलेमुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचा विधानसभा मतदारसंघ कोरामंगलमध्ये काँग्रेसने १२ पैकी दहा वॉर्ड जिंकलेनळगोंडा आणि मेहबूबनगरसारख्या जिल्ह्यांत पक्षाची कामगिरी सरस ठरली‘बीआरएस’अनेक वॉर्डांत काँग्रेसला टक्करसिरसिला आणि सिद्धीपेटसारख्या भागांत पक्षाचा प्रभाव कायम२०२० च्या तुलनेत पक्षाच्या वॉर्ड संख्येत घट .भाजपउत्तर तेलंगणात चांगली कामगिरीकरीमनगर आणि निजामाबाद महापालिकांमध्ये भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात चुरशीची लढतयापूर्वी अत्यल्प जागा असलेल्या अनेक नगरपालिकांमध्ये भाजपने विजयाची नोंद केलीएमआयएमहैदराबाद महानगरपालिकेची निवडणूक नसल्याने ‘एमआयएम’चा प्रभाव केवळ काही मोजक्या नगरपालिकांपुरता (उदा. भैंसा किंवा विकाराबादमधील काही वॉर्ड) मर्यादित राहिला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.