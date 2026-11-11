Congress Donation Decline: काँग्रेसच्या देणगीमध्ये घट ;आयोगाकडे सादर केलेल्या ;अहवालातून आकडेवारी उघड

नवी दिल्ली,: काँग्रेस पक्षाला २० हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या देणग्यांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नात २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जवळपास ७५ टक्क्यांनी घट झाली आहे. या आर्थिक वर्षात काँग्रेसला २० हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या देणग्यांमधून १३०.६९ कोटी रुपयांवर आला आहे. निवडणूक आयोगाकडे पक्षाने सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या विश्लेषणातून ही बाब समोर आली आहे. दशकभरातील काँग्रेसला मिळणाऱ्या देणग्यांमधील ही सर्वांत मोठी घसरण आहे. काँग्रेसला २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात अशा देणग्यांमधून ५१७.३९ कोटी रुपये मिळाले होते. .दरम्यान, भाजपला २०२४-२५ मध्ये २० हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या देणग्यांमधून सहा हजार ७४.०२ कोटी रुपये मिळाले होते. ही रक्कम काँग्रेसच्या देणगी संकलनाच्या जवळपास १२ पट आहे. २०२५-२६ या वर्षातील भाजपची संबंधित आकडेवारी अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. निवडणूक आयोगाने पक्षाचा देणगी अहवाल अद्याप सार्वजनिक केलेला नाही. तपासण्यात आलेल्या सर्व १२ आर्थिक वर्षांमध्ये भाजपला काँग्रेसपेक्षा अधिक देणग्या मिळाल्या आहेत..‘प्रुडंट’चे योगदान घटलेकाँग्रेसच्या देणगी संकलनातील ताज्या घसरणीमागे ‘प्रुडंट इलेक्टोरल ट्रस्ट’च्या योगदानातील मोठी घट हे प्रमुख कारण ठरले आहे. या ट्रस्टने २०२४-२५ मध्ये काँग्रेसला २१६.३४ कोटी रुपये दिले होते. २०२५-२६ मध्ये ही रक्कम घटून २५ कोटी रुपयांवर आली. म्हणजेच त्यात सुमारे ८८ टक्क्यांची घट झाली. काँग्रेसच्या ताज्या देणगी अहवालानुसार ‘प्रुडंट इलेक्टोरल ट्रस्ट’ या एकाच निवडणूक न्यासाकडून देणगी मिळाल्याची नोंद आहे. काँग्रेसच्या इतर प्रमुख देणगीदारांमध्ये स्टार सिमेंटचा समावेश असून, कंपनीने पाच कोटी रुपये दिले आहेत. सज्जन भजंका यांनी चार कोटी, तर प्रेम कुमार भजंका यांनी दोन कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे..विशेष म्हणजे या आकडेवारीत निवडणूक रोख्यांचा समावेश नाही. निवडणूक रोख्यांची योजना कार्यरत असताना त्यातून मिळालेल्या देणग्यांची स्वतंत्रपणे नोंद करण्यात आली होती. मात्र, निवडणूक रोख्यांमधून मिळालेल्या रकमेचाही पूर्वीच्या वर्षांतील आकडेवारीत समावेश केल्यास २०२५-२६ मधील काँग्रेसचे देणगी संकलन २०२०-२१ नंतरचे सर्वांत कमी ठरण्याची शक्यता आहे.काँग्रेसचे देणगी संकलन(आकडेवारी कोटी रुपयांमध्ये)आर्थिक वर्ष देणगी२०२०-२१ ७४.५२२०२१-२२ ९५.४६२०२२-२३ ७९.९२२०२३-२४ २८१.४८२०२४-२५ ५१७.३९२०२५-२६ १३०.६९.दहा वर्षांपूर्वी सर्वाधिक घसरणगेल्या १२ आर्थिक वर्षांतील आकडेवारीची तुलना करता, यापूर्वी यापेक्षा मोठी घसरण २०१५-१६ मध्ये झाली होती. त्या वेळी काँग्रेसने पक्षाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या देणग्यांमध्ये त्या वर्षाच्या मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे ८६ टक्क्यांची घट झाली होती. त्यावेळी पक्षाला १४१.४६ कोटी रुपये मिळाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.