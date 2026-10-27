Arunachal Pradesh Fake News: 'काँग्रेसने देशाची अन् लष्कराची माफी मागावी!' का संतापले मंत्री किरेन रिजिजू?

New Delhi: चीनला लागून असलेल्या भारताच्या सीमोच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकीय वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. अरुणाचल प्रदेशात चीनने भारतीय भूभागावर ताबा मिळवल्याचा दावा करणारे व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आले. मात्र, भारतीय लष्कराने या दाव्यांची पोलखोल करत संबंधित व्हिडीओ दिशाभूल करणारे असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधत, काँग्रेसने देशाची आणि भारतीय लष्कराची दिशाभूल केल्याबद्दल माफी मागावी, अशी मागणी करत हल्लाबोल केला. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .India China LAC Face-off : डोकलामनंतर पुन्हा अरुणाचल प्रदेशमध्ये भारत-चीन सीमेवर तणाव? आयटीबीपी महासंचालकांचा मोठा खुलासा.काय आहे वाद?काँग्रेसच्या प्रवक्त्या रितू चौधरी यांनी शेअर केलेल्या एका व्हिडीओमध्ये चीनची वाहने भारतीय हद्दीत घुसल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, लष्कराच्या तथ्य पडताळणी विभागाने हा व्हिडीओ सिक्कीममधील नाथू ला येथील असल्याचे स्पष्ट केले. नाथू ला हा भारत-चीन सीमेवरील अधिकृत व्यापारी मार्ग आहे. या मार्गावरून व्यावसायिक वाहनांची होणारी वाहतूक म्हणजे चिनी सैन्याची घुसखोरी नव्हे, असे लष्कराने स्पष्ट केले..China Earthquake : तिबेट नंतर आता चीन, पाकिस्तान अन् अफगाणिस्तानही भूकंपाच्या धक्क्यांनी हादरले; बचावकार्य तातडीने सुरू, बर्फवृष्टीचे संकट.दुसऱ्या व्हिडीओवरूनही वाद निर्माण झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये वरिष्ठ लष्करी अधिकारी लेफ्टनंट जनरल गिरीश कालिया यांच्या नावाने अरुणाचल प्रदेशातील काही भागांवर चीनने ताबा मिळवल्याचे आणि भारतीय जवानांना आवश्यक पुरवठा नाकारल्याचे विधान दाखवण्यात आले होते. मात्र, हा व्हिडीओ डीपफेक असल्याचे लष्कराकडून सांगण्यात आले..जुन्या व्हिडीओचा गैरवापरलष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार, या व्हिडीओसाठी २७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील कुपवाडा येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेतले जुने दृश्य वापरण्यात आले. त्या वेळी मेजर जनरल गिरीश कालिया यांनी घुसखोरीविरोधी कारवायांची माहिती दिली होती. त्या मूळ पत्रकार परिषदेत अरुणाचल प्रदेश किंवा चीनच्या ताब्याबाबत कोणतेही विधान नव्हते. जुन्या दृश्यांवर कृत्रिम आवाज आणि बदललेल्या ओठांच्या हालचाली जोडून दिशाभूल करणारा व्हिडीओ तयार करण्यात आल्याचे लष्कराचे म्हणणे आहे..काँग्रेसवर हल्लाबोलया प्रकरणावरून रिजिजू यांनी काँग्रेसला लक्ष्य केले. भारतीय लष्कराची प्रतिमा मलिन करणारा बनावट एआय व्हिडीओ पसरवल्याबद्दल काँग्रेसने देशाची माफी मागावी, अशी मागणी त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.