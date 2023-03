नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केल्याच्या कारणावरुन काँग्रेसनं आज संसद भवन परिसरात आंदोलन केलं. काळे कपडे परिधान करुन त्यांनी हे आंदोलन केलं, पण यावरुन आता भाजपनं काँग्रेसवर हल्लाबोल केला आहे. भाजपविरोधात कारवाया करताना काँग्रेसला आता ब्लॅकमॅजिक करावं लागतं आहे, अशा शब्दांत भाजप नेते पियुष गोयल यांनी त्यांच्यावर टीका केली. (Congress is doing black magic against BJP Serious accusation by Piyush Goyal)

गोयल म्हणाले, काँग्रेसनं निषेधासाठी काळे कपडे घालून आंदोलन करणार असल्याचं म्हटलं होतं. पण आपण काळे कपडे पाहिलेत का? काँग्रेस सध्या खूपच निराश झाली आहे, त्यांना आता ब्लॅक मॅजिकची मदत घ्यावी लागत आहे. ते पुढे म्हणाले, काँग्रेसच्या आंदोलनामागील हेतू त्यांना ओबीसींचा अपमान करायचा आहे. ते मनातून ओबीसींच्या विरोधात आहेत. राहुल गांधींना स्वतःला कायद्याच्यावर असल्याचं समजण्याचा अधिकार नाही.

कोर्टाच्या निर्णयानंतर आजवर १२ जणांची खासदारकी रद्द झाली आह. त्यांच्या पक्षातील नेत्यांनी त्यांना माफी मागून विषय संपवण्याच सल्ला दिला होता. पण त्यांनी त्यांचं ऐकलं नाही, यातून त्यांचा अरोगन्स दिसून येतो.

काँग्रेस खासदारांना सभागृह चालू द्यायचं नाहीए ते सातत्यानं जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आज काँग्रेसचे लोक काळ्या कपड्यामध्ये सभागृहात आले, त्यांना कायद्याचा अपमान करायचा आहे का? ओबीसींविरोधातील विधानाचं ते समर्थन करत आहेत का? की अनुसुचित जातींविरोधात ते आंदोलन करत आहेत? असा सवालही यावेळी पियुष गोयल यांनी केला.