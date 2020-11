काँग्रेस नेते अहमद पटेल यांचे निधन; रुग्णालयातच घेतला अखेरचा श्वास

काँग्रेस पक्षाचे दिग्गज नेते अहमद पटेल यांचे निधन झाले आहे. महिन्याभरापूर्वी त्यांचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला होता. तेव्हापासून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु होते. बुधवारी सकाळी 3 वाजून 30 मिनिटांनी अहमद पटेल यांनी गुरुग्राम येथील रुग्णालयातच अखेरचा श्वास घेतला. त्यांचा मुलगा फैजल यांनी वडिलांच्या मृत्यूची माहिती दिली आहे.

अहमद पटेल 71 वर्षांचे होते. काँग्रेस पक्षाचे दिग्गज नेत्याच्या निधनावर पक्षाचे माजी अध्यक्ष आणि विद्यमान खासदार राहुल गांधी , यांनी ट्विटच्या माध्यमातून शोक व्यक्तकेलाय. अहमद पटेल हे पक्षाचा मजबूत स्तंभ होते. सर्वात कठिण काळात ते पक्षासोबत उभे राहिले. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुखात आम्ही सहभागी आहोत, असे ट्विट राहुल गांधी यांनी केले आहे.

It is a sad day. Shri Ahmed Patel was a pillar of the Congress party. He lived and breathed Congress and stood with the party through its most difficult times. He was a tremendous asset.

We will miss him. My love and condolences to Faisal, Mumtaz & the family. pic.twitter.com/sZaOXOIMEX

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 25, 2020