दिलेला शब्द पाळणारा नेता; राहुल गांधींचा व्हिडिओ चर्चेत!

नवी दिल्ली- काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी एका लहान मुलाला दिलेला शब्द पूर्ण केला आहे. राहुल गांधी तामिळनाडूच्या दौऱ्यावर असताना ते कन्याकुमारीला गेले होते. यावेळी एका 12 वर्षाच्या मुलाला त्यांनी मदत करण्याचे वचन दिले होते. राहुल गांधींनी त्यांचा शब्द पाळला आहे. तामिळनाडू युथ काँग्रेसने ट्विट करुन याबाबतची माहिती दिली. राहुल गांधी कन्याकुमारीला गेले होते, त्यावेळी ते एका चहाच्या स्टॉल जवळ थांबले होते. त्यावेळी, त्यांना रस्त्याच्या कडेला पायात चप्पत नसलेला अँटनी फेलिक्स नावाचा एक लहान मुलगा दिसला. फेलिक्सने तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री के कामराज यांचे फोटो हातात धरला होता. राहुल गांधींनी या मुलाकडे चालत जात त्याच्याशी संवाद साधला.

राहुल गांधींनी फेलिक्सच्या खांद्यावर हात ठेवत, त्याच्याशी मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. राहुल यांनी त्याला त्याच्या आवडीनिवडी विचारल्या. तुला काय आवडतं, असं विचारल्यानंतर फेलिक्सने सांगितलं की त्याला धावायला आवडतं. फेलिक्स पाचवीमध्ये शिकतो. त्याने 100 मीटर शर्यतीत आपण तरबेज असल्याचं सांगितलं. अॅथलिस्ट फेलिक्सला राहुल यांनी तू माझ्यापेक्षा जास्त वेगाने धावू शकतोस का, असा प्रश्व विचारला. तसेच तू धावताना पायात काही घालत नाहीस का, असं राहुल यांनी फेलेक्सिला विचारलं. तो अनवाणी पायाने धावतो, हे कळताच राहुल गांधी यांनी त्याला स्पोर्ट्स शूज देण्याचा शब्द दिला होता. राहुल यांनी आपला शब्द पाळला आहे.

राहुल गांधी यांनी अँटनी फेलिक्सला स्पोर्ट्स शूज पाठवले आहेत. तामिळनाडू युथ काँग्रेसने ट्विट करुन याबाबतची माहिती दिली आहे. राहुल गांधी यांनी तमिळनाडू दौऱ्यावर आले असताना एका लहान मुलाला स्पोर्ट्स शूज देण्याचे वजन दिले होते. काँग्रेस नेत्याने हे वचन पूर्ण केले आहे, असं ट्विटमध्ये म्हणण्यात आलंय.

During his TN Visit, @RahulGandhi saw this boy(felix) , who is a 100 meter sprinter without shoes, he promised to get this boy his pair of shoes for sprints, today the promise has been fulfilled by my leader Rahul Gandhi.#RahulGandhi #MyLeaderRahulGandhi #PromiseKept pic.twitter.com/vd5wzPmXjb

