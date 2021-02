Video:गमछा दाखवत राहुल गांधींचा मोदींवर निशाणा; म्हणाले, 'कोणत्याही परिस्थितीत...'

दिसपूर- काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी निवडणुकीचे राज्य आसाममध्ये पोहोचले आहेत. त्यांनी विधानसभा निवडणूक प्रचाराला सुरुवात केली. राहुल गांधींनी शिवसागर जिल्ह्यातील शिवनगर बोर्डिंग फिल्डमध्ये रॅली घेतली. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांचे कौतुक केले तर भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला. यावेळी त्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजे सीएए मुद्द्यावर भाष्य केलं. एएनआयने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

No power in the world can break Assam. Whoever will try to touch the Assam Accord or spread hatred, Congress party & people of Assam will teach them a lesson together: Congress leader Rahul Gandhi in Assam

Congress leaders, including Rahul Gandhi, seen wearing 'No CAA' gamchas pic.twitter.com/79nGksIkAE

— ANI (@ANI) February 14, 2021