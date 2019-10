लोकसभेतील पराभवानंतर काँग्रेसचे प्रमुख नेते पळून गेले : सलमान खुर्शीद

नवी दिल्ली : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सलमान खुर्शीद यांनी काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांच्यावरच थेट निशाणा साधलाय. लोकसभा निवडणूकीत पराभवाचा सामना करावा लागल्याने राहुल गांधी यांनी पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. यामुळे विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाचे प्रमुख नेतेच सोडून गेल्याने आता मोठे संकट आले असल्याचे खुर्शीद यांनी सांगितले.

Salman Khurshid: This is perhaps the only time in history that a major defeat has not caused the party to lose confidence in their leader. If he had stayed&was around, we would've understood better the causes of our defeat & be better prepared to fight the battles in coming times pic.twitter.com/egG0rLnTIo

महाराष्ट्र व हरियाना विधानसभा निवडणूका तोंडावर असतानाच काँग्रेसचे कोणतेही मोठे नेतृत्व प्रचारासाठी नाही. लोकसभेत मोठा पराभव पत्कारावा लागल्याने राहुल गांधींनी तडकाफडकी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे आता पक्षाला मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे, असे खुर्शीद यांनी एका मुलाखतीत म्हणले आहे. पक्षात आव्हानात्मक स्थिती असून महाराष्ट्र व हरियानात विजयाची शक्यता अत्यंत कमी आहे, तर पक्ष आपले भविष्यही नीटसे ठरवू शकत नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

Salman Khurshid, Congress: We need to know why we are in the state in which we are. Unfortunately despite our earnest pleading Rahul Gandhi decided to step down and resign from the president post. We wanted him to continue but it was his decision and we respect it. https://t.co/P22EyRzeFa

