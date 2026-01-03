Priyanka Gandhi Latest News : काँग्रेसने प्रियांका गांधींवर सोपवली महत्त्वाची जबाबदारी!, पाच राज्यांमधील 'स्क्रीनिंग कमिटी' केली स्थापन

Congress Assigns Key Responsibility to Priyanka Gandhi : काँग्रेसने पाच राज्यांमधील आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी स्क्रीनिंग कमिटी स्थापन केली आहे. प्रियांका गांधी यांचा या समितीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यांना आसाम स्क्रीनिंग कमिटीच्या प्रमुखपदी नियुक्त करण्यात आले आहे. काँग्रेस संघटनेतील प्रियांका गांधींची ही पहिलीच मोठी जबाबदारी आहे. प्रियांका गांधी यांना राज्य स्क्रीनिंग कमिटीची जबाबदारी सोपवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
पाच सदस्यीय विधानसभा निवडणुकीत आसाम हे एकमेव राज्य आहे जिथे काँग्रेसचा भाजपशी थेट सामना होत आहे. आसाममध्ये काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई हे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यांच्याविरुद्ध काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व करत आहेत. प्रियंका गांधी यांना तिकिट वाटपाची जबाबदारी देण्यात आली असली तरी, आता त्या या राज्यातील निवडणुकीत पक्षासाठी मध्यवर्ती भूमिका बजावतील हे स्पष्ट आहे.
तथापि, आसामसह, प्रियंका गांधींचा सहभाग केरळमध्येही राहील, जिथे त्या खासदार देखील आहेत. यापूर्वी प्रियंका गांधी यांनी २०१९ ते २०२३ पर्यंत उत्तर प्रदेशचे प्रभारी म्हणून काम पाहिले आहे.
स्क्रीनिंग कमिटी उमेदवारांची यादी तयार करते, जी नंतर पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीद्वारे अंतिम केली जाते. प्रियांका गांधींव्यतिरिक्त, मधुसूदन मिस्री यांना केरळ स्क्रीनिंग कमिटीचे प्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. टीएस सिंह देव हे तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीसाठी स्क्रीनिंग कमिटीचे प्रमुख असतील. बीके हरिप्रसाद यांना पश्चिम बंगालची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
