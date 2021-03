पश्चिम बंगालसाठी काँग्रेसची स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर; मनमोहन सिंग, सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी करणार प्रचार

नवी दिल्ली : West Bengal Assembly Election 2021 : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी हळूहळू वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे. या प्रचाराच्या रणधुमाळीत सध्या तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपचीच चर्चा सुरु आहे. मात्र, या निवडणुकीत आता काँग्रेसही जोर लावणार आहे. कारण, काँग्रेसनं नुकतीच ३० स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर केली. यामध्ये काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi), माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग (Manmohan Singh), खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आणि प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) यांचा या यादीत समावेश आहे.

Congress releases list of 30 star campaigners for West Bengal. Party's interim chief Sonia Gandhi, ex-PM Dr Manmohan Singh & party leaders Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, Sachin Pilot, Navjot Singh Sidhu, Abhijit Mukherjee and Mohd Azharuddin included.#WestBengalElections pic.twitter.com/3BuMssL0aw

— ANI (@ANI) March 12, 2021