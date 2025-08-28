देश

Congress Vs BJP : देशाचे संरक्षण करण्यात सरकार अपयशी; आयात शुल्कावरून काँग्रेसची टीका

India US Relations : अमेरिकेच्या आयात शुल्कामुळे भारताला झालेल्या ₹२.१७ लाख कोटींच्या नुकसानीवरून काँग्रेस अध्यक्ष खर्गे यांनी पंतप्रधान मोदींवर परराष्ट्र धोरणात अपयशाचा आरोप केला.
नवी दिल्ली : अमेरिकेने लादलेल्या आयात शुल्कावरून काँग्रेसने पंतप्रधान मोदींवर टीका केली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने आकारलेल्या शुल्कामुळे केवळ दहा क्षेत्रांत भारताचे २.१७ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून, व्यापार करारात व देशाचे संरक्षण करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे, अशी टीका काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केली.

