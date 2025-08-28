Congress Vs BJP : देशाचे संरक्षण करण्यात सरकार अपयशी; आयात शुल्कावरून काँग्रेसची टीका

नवी दिल्ली : अमेरिकेने लादलेल्या आयात शुल्कावरून काँग्रेसने पंतप्रधान मोदींवर टीका केली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने आकारलेल्या शुल्कामुळे केवळ दहा क्षेत्रांत भारताचे २.१७ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून, व्यापार करारात व देशाचे संरक्षण करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे, अशी टीका काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केली. .सोशल मीडिया एक्सवरील पोस्टमध्ये खर्गे यांनी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या आकडेवारीचा दाखला देत अमेरिकेच्या वाढीव आयात शुल्काचा भारताच्या विकासदरावर परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त केली. तसेच यामुळे चीनला फायदा होईल, असा इशाराही दिला.खर्गे यांनी पंतप्रधान मोदींना उद्देशून म्हटले, की तुमचा जिवलग मित्र ‘अब की बार, ट्रम्प सरकार’ यांनी भारतावर ५० टक्के आयात शुल्क लादले आहे. यामुळे दहा क्षेत्रांमध्ये पहिल्या धक्क्यात भारताला अंदाजे २.१७ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे..Pune Traffic News : कोंडी फोडण्यासाठी आणखी एक मार्गिका; पुणे विमानतळावरील एरोमॉलमध्ये चारचाकीची मार्गिका वाढणार.देशातील शेतकरी, विशेषतः कापूस उत्पादक शेतकरी, यांना प्रचंड फटका बसला असल्याचा दावाही खर्गे यांनी केला. ‘‘तुम्ही त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी कोणताही व्यक्तिगत त्याग करण्यास तयार असल्याचे सांगितले होते, पण प्रत्यक्षात त्यांच्या उपजीविकेचे रक्षण करण्यासाठी काहीही केले नाही, अशी टीका खर्गे यांनी मोदींवर केली..निर्यात-आधारित अनेक क्षेत्रांमध्ये, विशेषतः सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार गमावले जाऊ शकतात, असा दावा करत, खर्गे यांनी काही उदाहरणे दिली. ते म्हँणाले, की भारतीय वस्त्र-प्रावरणे निर्यात क्षेत्रात जवळपास प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अशा पाच लाख लोकांच्या रोजगारावर परिणाम होऊ शकतो. रत्न- दागिने उद्योगातील दीड ते दोन लाख नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात. एप्रिलपासून अमेरिकेने १० टक्के किमान शुल्क लागू केल्यानंतर सौराष्ट्रातील हिऱ्यांना पैलू पाडण्याचे व पॉलिशिंगचे काम करणाऱ्या जवळपास एक लाख कामगारांनी आधीच नोकऱ्या गमावल्या आहेत..व्यापार करार मार्गी लावता आला नाहीपरराष्ट्र धोरणावरून पंतप्रधानांना टोला लगावताना खर्गे यांनी म्हटले, की, राष्ट्रीय हीत सर्वोच्च आहे. बळकट परराष्ट्र धोरणासाठी सखोलता व कौशल्य लागते; पण वरवरच्या परराष्ट्र धोरणातील भेटीगाठी- हास्य विनोद व सेल्फी यामुळे आपल्या हिताला मोठा धक्का बसला आहे. तुम्ही व्यापार करार मार्गी लावण्यात अपयशी ठरलात, आता आता तुम्ही देशाचे संरक्षण करण्यातही अपयशी ठरला आहात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.