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Congress Lok Sabha: लोकसभेच्या जागा २५ वर्षांसाठी गोठवा; काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची मागणी, देशातील आठशे शहरांत ‘छात्रों की गूंज’

Congress Demands 25 Year Freeze on Lok Sabha Seats: लोकसभा जागा २५ वर्षे गोठवून महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याची काँग्रेसची आग्रही मागणी; राम मंदिरातील दानचोरी, चीनचा आक्रमण आणि भाजपच्या ध्रुवीकरणाविरोधात देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा
Congress Working Committee Backs 25 Year Lok Sabha Seat Freeze as Chhatron Ki Goonj Reaches 800 Cities Across India

Congress Working Committee Backs 25 Year Lok Sabha Seat Freeze as Chhatron Ki Goonj Reaches 800 Cities Across India

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली:‘‘ लोकसभेच्या विद्यमान ५४३ जागांमधूनच महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण देण्यात यावे. जागांचा हा आकडा पुढील २५ वर्षांसाठी गोठविण्यात यावा,’’ अशी आग्रही भूमिका प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने घेतली आहे. पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या आज चार तास चाललेल्या  बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

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