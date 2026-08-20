Congress Lok Sabha: लोकसभेच्या जागा २५ वर्षांसाठी गोठवा; काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची मागणी, देशातील आठशे शहरांत ‘छात्रों की गूंज’

नवी दिल्ली:‘‘ लोकसभेच्या विद्यमान ५४३ जागांमधूनच महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण देण्यात यावे. जागांचा हा आकडा पुढील २५ वर्षांसाठी गोठविण्यात यावा,’’ अशी आग्रही भूमिका प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने घेतली आहे. पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या आज चार तास चाललेल्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.अरुणाचल प्रदेशातील चीनच्या आक्रमणाचा निषेध करताना मोदी सरकारने अमेरिकेपाठोपाठ चीनपुढेही शरणागती पत्करल्याची या टीका बैठकीत करण्यात आली. ‘काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षणतज्ज्ञ आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या राज्यांमध्ये शैक्षणिक आणि परीक्षा प्रणालीमध्ये आवश्यक असलेल्या सुधारणांचा अहवाल एक महिन्याच्या आत पक्षाच्या अध्यक्षांना सादर करावा,’ असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या कार्यसमितीच्या बैठकीमध्ये विद्यार्थी आणि तरुणांच्या समस्यांव्यतिरिक्त अयोध्येच्या राम मंदिरातील दानचोरीच्या मुद्यावरही चर्चा झाली. याविरोधात देशपातळीवर आंदोलन करण्याचे काँग्रेसने ठरविले आहे. .‘‘दानचोरी हा केवळ राम मंदिराचा मुद्दा नसून जनतेच्या भावनांचा विषय बनला आहे. गावोगावी आणि पंचायत पातळीवर यासाठी आंदोलन करण्यात येईल,’’ असे काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सांगितले. आजच्या बैठकीला काँग्रेसशासित राज्यांच्या चार मुख्यमंत्र्यांसह ८८ पदाधिकारी आणि निमंत्रितही उपस्थित होते. उपस्थितांपैकी ३३ जणांनी आपले विचार मांडल्याची माहिती संघटन सरचिटणीस के.सी.वेणुगोपाल यांनी दिली. ‘काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या हल्दवानी येथील सभेनंतर भाजपने केलेल्या शुद्धीकरणाच्या मुद्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी माफी मागावी,’ अशी मागणी करणारा प्रस्ताव कार्यकारिणीने पारित केला..राहुल गांधी शनिवारी पुण्यात : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचा ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम शनिवारी (ता.२२) पुण्यात होणार आहे. पक्षाच्या व्यासपीठावरून त्याची घोषणा करण्यात आली. काँग्रेसने देशातील आठशे लहान-मोठ्या शहरांमध्ये ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम घेण्याचे ठरविले असून, त्यातील अनेक कार्यक्रमांमध्ये राहुल सहभागी होणार आहेत. ‘बूथ पातळीपासून राज्यपातळीपर्यंत संघटन सर्जन प्रक्रिया पार पडणार असून, ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित आहे,’ असे वेणुगोपाल यांनी सांगितले..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.कार्यसमितीचे ठरावराम मंदिरातील चोरीबाबतदेशभर आंदोलनभाजपच्या ध्रुवीकरणाचा भंडाफोड करूविद्यार्थी, शेतकऱ्यांच्या समस्यांनावाचा फोडणारकाँग्रेसशासित राज्यांनी शिक्षणव्यवस्था बदलावी‘वंदे मातरम’ची केवळ दोनकडवीच मान्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.