'पत्नी महिन्यातून फक्त दोन वेळा भेटायला येते'; शारीरिक संबंधाच्या अधिकारासाठी पती कोर्टात

नवी दिल्ली- शारीरिक संबंधाच्या अधिकारासाठी एक प्रकरण गुजरात हायकोर्टात गेलं आहे. नोकरीच्या निमित्ताने पतीपासून दूर राहणाऱ्या महिलेने हायकोर्टात धाव घेतली आहे. महिन्यातीत दोन साप्ताहिक सुट्ट्या पतीसोबत घालवल्याने वैवाहिक कर्तव्य पूर्ण होत नाही का? अशी विचारणा महिलेने केली आहे. विशेष म्हणजे पतीने याआधी आपल्या पत्नीविरोधात फॅमिली कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

महिलेच्या पतीने हिंदू वैवाहिक कायदा कलम ९ अंतर्गत शारीरिक संबंधांच्या अधिकारासाठी सुरतच्या फॅमिली कोर्टामध्ये तक्रार दाखल केली होती. पत्नीने आपल्या जवळ येऊन राहावे यासाठी कोर्टाने आदेश द्यावे अशी मागणी पतीने केली होती. सदर जोडप्याला एक लहान मुल देखील आहे.(conjugal rights husband reach court for weekend wife meet only two times in month)