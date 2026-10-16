Delhi Protest High Voltage : "ज्ञानेश कुमारांना भारतरत्न द्या!"; सीजेपीच्या 'तिरंगा यात्रे'दरम्यान अभिजीत दिपकेंविरोधात घोषणाबाजी, 'मोदी-मोदी'च्या नाऱ्यांनी दणाणला परिसर

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी राजधानी दिल्लीतील कॅनॉट प्लेस येथे कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) काढलेल्या 'लहरा दो तिरंगा' पदयात्रेदरम्यान प्रचंड राजकीय संघर्ष पाहायला मिळाला. .सीजेपीच्या या आंदोलनाला विरोध दर्शवण्यासाठी कॅनॉट प्लेस परिसरातील स्थानिक व्यापारी आणि नागरिक थेट रस्त्यावर उतरले. आंदोलक आणि व्यापारी समोरासमोर आल्यानंतर, "ज्ञानेश कुमारांना भारतरत्न द्या!" आणि "मोदी-मोदी!" अशा गगनभेदी घोषणांनी संपूर्ण कॅनॉट प्लेस परिसर दणाणून गेला..Delhi Protest High Drama : कॅनॉट प्लेसमध्ये 'तिरंगा मार्च'वरून प्रचंड गदारोळ; अभिजीत दिपके, नेहा बोरांसह १५० हून अधिक आंदोलकांना पोलिसांनी उचलले!.सीजेपीच्या आंदोलनाला स्थानिक व्यापाऱ्यांचा विरोधकॅनॉट प्लेसच्या सेंट्रल पार्क आणि पालिका बाजार परिसरातील व्यापारी संघटनांनी सीजेपीच्या या मोर्चावर तीव्र आक्षेप घेतला. "दिल्लीत वारंवार होणाऱ्या अशा आंदोलनांमुळे, रस्त्यांवरील बॅरिकेडिंगमुळे आणि वाढत्या बंदोबस्तामुळे आमचा दैनंदिन व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प होतो..राजकीय मागण्यांसाठी व्यापारी केंद्राला वेठीस धरू नका," अशी भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेतली. व्यापाऱ्यांनी एकत्र येत सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्याविरोधात घोषणाबाजी सुरू केली आणि 'वंदे मातरम'सह 'मोदी-मोदी'च्या घोषणा देत मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्या..दोन्ही गट आमनेसामने; पोलिसांची मोठी धावपळएका बाजूला सीजेपीचे आंदोलक तरुण हातात राष्ट्रध्वज घेऊन निवडणूक आयोगाच्या विरोधात घोषणाबाजी करत होते, तर दुसऱ्या बाजूला स्थानिक व्यापारी "ज्ञानेश कुमारांना भारतरत्न द्या" आणि "ज्ञानेश कुमार झिंदाबाद" अशा घोषणा देत होते. .दोन्ही बाजूंचे गट थेट समोरासमोर भिडल्याने काही काळ अभूतपूर्व गोंधळ आणि तणाव निर्माण झाला. परिस्थिती चिघळत असल्याचे पाहून दिल्ली पोलिसांनी तात्काळ हस्तक्षेप केला. पोलिसांनी दोन्ही गटांच्या मध्ये सुरक्षा कडे उभारले आणि आंदोलक कार्यकर्त्यांची धरपकड करत त्यांना पोलीस वाहनांतून सुरक्षितस्थळी हलवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.