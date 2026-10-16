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Delhi Protest High Voltage : "ज्ञानेश कुमारांना भारतरत्न द्या!"; सीजेपीच्या 'तिरंगा यात्रे'दरम्यान अभिजीत दिपकेंविरोधात घोषणाबाजी, 'मोदी-मोदी'च्या नाऱ्यांनी दणाणला परिसर

कॅनॉट प्लेसमध्ये स्थानिक व्यापारी आंदोलनाविरोधात रस्त्यावर; दोन्ही गट समोरासमोर आल्याने तणाव
Unprecedented conflict during demonstrations in New Delhi; Traders raised loud slogans in support of the Chief Election Commissioner

Unprecedented conflict during demonstrations in New Delhi; Traders raised loud slogans in support of the Chief Election Commissioner

Sakal

विनयन वाघमारे
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नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी राजधानी दिल्लीतील कॅनॉट प्लेस येथे कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) काढलेल्या 'लहरा दो तिरंगा' पदयात्रेदरम्यान प्रचंड राजकीय संघर्ष पाहायला मिळाला.

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