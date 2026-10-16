Delhi Protest High Drama : कॅनॉट प्लेसमध्ये 'तिरंगा मार्च'वरून प्रचंड गदारोळ; अभिजीत दिपके, नेहा बोरांसह १५० हून अधिक आंदोलकांना पोलिसांनी उचलले!

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) राजधानी दिल्लीतील कॅनॉट प्लेस येथे पुकारलेल्या ‘लहरा दो तिरंगा’ मोर्चादरम्यान पोलिसांकडून मोठी धरपकड करण्यात आली आहे. मोर्चाला परवानगी नाकारत दिल्ली पोलिसांनी सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके आणि विद्यार्थी नेत्या नेहा बोरा यांच्यासह तब्बल १५० हून अधिक आंदोलक आणि तरुणांना ताब्यात घेतले आहे. दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागात झालेल्या या मोठ्या कारवाईमुळे कॅनॉट प्लेस परिसरात अभूतपूर्व गोंधळ आणि तणाव निर्माण झाला..हातात तिरंगा घेऊन घोषणाबाजी; पोलिसांशी झटापटसीजेपीने आज संध्याकाळी कॅनॉट प्लेसच्या सेंट्रल पार्कमधून तिरंगा पदयात्रा काढण्याची घोषणा केली होती. मोर्चा सुरू होण्यापूर्वीच अभिजीत दिपके यांना घराबाहेर पडताच ताब्यात घेण्यात आले; तरीही शेकडो आंदोलक तरुण हातात राष्ट्रध्वज घेऊन सेंट्रल पार्क, इनर सर्कल आणि राजीव चौक मेट्रो स्थानकाबाहेर जमा झाले. .Starlink India Controversy : "माझा मोदींना विरोध आहे, पण बाहेरचा गोरा माणूस भारताचे निर्णय घेऊ शकत नाही!"; इलॉन मस्कवर असदुद्दीन ओवेसी.आंदोलकांनी निवडणूक आयोगाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी सुरू करताच पोलिसांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये मोठी धक्काबुक्की व झटापट झाली. पोलिसांनी बळाचा वापर करत १५० हून अधिक आंदोलकांना थेट पोलीस बसेसमध्ये कोंबून ताब्यात घेतले..कॅनॉट प्लेस सील; परिसरात तणावपूर्ण शांतताया आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीतील वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाली असून, कॅनॉट प्लेस परिसरात सुरक्षा जवानांचा मोठा पहारा तैनात करण्यात आला आहे. गर्दीच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ड्रोन कॅमेऱ्यांचा वापर केला जात आहे. .पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या सर्व आंदोलकांना अज्ञात पोलीस ठाण्यांमध्ये हलवले आहे. दरम्यान, "हातात केवळ राष्ट्रध्वज घेऊन शांततेच्या मार्गाने आवाज उठवणाऱ्या देशातील तरुणांना अशा पद्धतीने डांबून ठेवणे ही लोकशाहीची गळचेपी आहे," असा तीव्र संताप आंदोलक संघटनांनी व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.