CBI, ED, IT या संविधानिक संस्था उद्ध्वस्त होताहेत; तेजस्वी यादवांचा भाजपवर हल्लाबोल

नवी दिल्ली : बिहारमध्ये सत्तेत आल्यानंतर तेजस्वी यादव यांनी भाजपवर सातत्यानं हल्लाबोल सुरुच ठेवला आहे. CBI, ED, IT या आपल्या घटनात्मक संस्था एकामागून एक उद्ध्वस्त होत आहेत, असा आरोप तेजस्वी यादव यांनी शुक्रवारी केला.

महाराष्ट्रात, मध्यप्रदेशात आणि झारखंडमध्ये भाजपची नाटकं आपण पाहिली आहेत. इथं जे घाबरतील त्यांना घाबरवा, जे विकले जातील त्यांना खरेदी करा. आपल्या घटनात्मक संस्था सीबीआय, ईडी, आयटी एक एक करून उद्ध्वस्त होत आहेत, त्यांची अवस्था पोलिस ठाण्यापेक्षाही वाईट बनली आहे, असा आरोप तेजस्वी यादव यांनी केला आहे.

ते कोणाला घाबरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत? बिहारी घाबरणारे नाहीत; आम्ही 'टिकाऊ' आहोत, 'बिकाऊ' नाही...आम्ही नितीशजींना दोष दिला पण आम्ही समाजवादावर श्रद्धा असलेल्या एकाच घरातील आहोत. प्रत्येक घरात भांडणं होतात, पण देशाची परिस्थिती पाहता नितीशजींच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो, असंही तेजस्वी यादव यांनी म्हटलं आहे.