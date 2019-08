'एम्स'मधील आग नियंत्रणात 

नवी दिल्ली : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत (एम्स) आज दुपारी लागलेली आग अग्निशामक दलाने सायंकाळी नियंत्रणात आणली. आगीत वैद्यकीय नमुने; तसेच अहवालांचे नुकसान झाले; मात्र सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही.

संस्थेच्या पीसी ब्लॉकमध्ये ही आग लागली होती. शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागाजवळील एबी वॉर्ड येथे ही पाच वाजता ही आग लागली होती. त्याच्यावरच शस्त्रक्रिया दालने (ऑपरेशन थिएटर) आहेत. तेथील सर्व रुग्णांना सुरक्षित जागी नेण्यात आले.

Delhi Fire Service Director, Vipin Kental on fire at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Delhi: Fire is completely under control. Cooling operation is underway, they'll continue for some more time, the staff will be here to monitor that. No casualty has been reported. pic.twitter.com/TFzvl80qQ2

