Climate Summit: जगाची चिंता वाढली! युद्ध आणि AIमुळे हवामान बदलाचे आव्हान झाले आणखी अवघड

Antalya: संयुक्त राष्ट्रांच्या ३१ व्या हवामान परिषदेला (COP31) तुर्कियेतील अंटाल्या येथे आजपासून सुरवात झाली. ९ ते २० नोव्हेंबरदरम्यान चालणाऱ्या या परिषदेत जवळपास २०० देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत. यंदा हवामान बदलाच्या पारंपरिक मुद्द्यांसोबत युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेली ऊर्जा असुरक्षितता आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (एआय) वाढणारी विजेची मागणी हे विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी असणार आहेत..संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलविषयक कार्यकारी सचिव सायमन स्टील यांनी हवामान कृतीचा वेग वाढवण्याचे आवाहन केले आहे. सध्याची प्रगती अपेक्षेच्या तुलनेत खूपच कमी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. अमेरिकेचा इराणसोबतचा संघर्ष आणि तेलपुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे काही देश कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीकडे वळत असल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे, एआय डेटा सेंटर्सच्या विस्तारामुळे जागतिक विजेची मागणी वाढत आहे..Gokul Dairy Chairman Election High Court Ruling : 'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीत सर्वात मोठा ट्विस्ट; मतदानापूर्वी कोर्टाचा निकाल, बदलले सत्तेचे गणित!.काय आहे लक्ष्य?या परिषदेसाठी २०३५ पर्यंत जागतिक अंतिम ऊर्जा वापरातील विजेचा वाटा सध्याच्या २० टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. इमारती, वाहतूक आणि उद्योग क्षेत्रात विद्युतीकरण वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. मात्र, ही वीज स्वच्छ आणि नवीकरणीय स्रोतांतून मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. अन्यथा विद्युतीकरण होऊनही कार्बन उत्सर्जन कमी होण्याची हमी मिळणार नाही..Gokul Politics : "गोकुळचं दार मी उघडलं म्हणून..."; महायुतीच्या दोन बड्या मंत्र्यांवर सतेज पाटलांचा थेट प्रहार!.एआयसाठी वीज कुठून आणणार?एआय तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असताना डेटा सेंटर्सना मोठ्या प्रमाणात अखंड वीजपुरवठ्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाढ आणि हवामान उद्दिष्टे यांच्यात समतोल राखण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. यासाठी तुर्कियेने 'अंटाल्या एआय प्रतिज्ञा' मांडली आहे. एआयचा विकास, वापर आणि ऊर्जेचा वापर अधिक पर्यावरणपूरक करण्यावर या उपक्रमाचा भर आहे..भारत, महाराष्ट्रासाठी काय महत्त्वाचे?भारतासारख्या विकसनशील देशांसाठी स्वच्छ ऊर्जेची उपलब्धता, वीजपुरवठ्याचे मजबूत जाळे आणि त्यासाठी लागणारा निधी हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. महाराष्ट्रातील उद्योग, शहरे आणि वाहतूक व्यवस्थेत विद्युतीकरण वाढवताना स्वच्छ वीज उपलब्ध करून देणे आवश्यक ठरणार आहे. हवामान बदलामुळे शेती, पाणीटंचाई आणि उष्णतेच्या लाटांचा सामना करणाऱ्या भारतासाठीही या परिषदेतील चर्चा आणि निर्णय महत्त्वाचे ठरणार आहेत..३५ टक्के विद्युतीकरणाचे उद्दिष्ट हे COP31 चे अध्यक्षपद भूषवणाऱ्या तुर्कियेने मांडले आहे. युद्ध, ऊर्जा सुरक्षा आणि एआयमुळे वाढणारी विजेची मागणी या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्षात किती देश स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने ठोस पावले उचलतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.