पोलिस ठाण्यात पार पडला वहिणी आणि दीराचा विवाह...

अलाहाबाद (उत्तर प्रदेश): पोलिस चौकी म्हटली की आरोपी ठरलेले. मात्र, येथील एका पोलिस चौकीला चक्क विवाहस्थळाचे स्वरूप आले होते. विधवा महिला आणि तिच्या दीराचा विवाह पोलिसांनी लावून दिला आहे. उत्तर प्रदेशच्या कौशंबी जिल्ह्यातील कोखराज पोलिस स्टेशनमध्ये रविवारी (ता. 25) हा विवाह सोहळा पार पडला. विशेष म्हणजे, पोलिसांनी तक्रार घेऊन आलेल्या एका विधवा महिलेचे तिच्या दीराबरोबर लग्न लावून दिले. दीराने वहिणीसोबत तीन वर्षांच्या मुलीला स्वीकारले आहे. चार वर्षांपूर्वी सुनिता व राजेशचा विवाह झाला. एक वर्षानंतर मुलगीही झाली. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी राजेशचे निधन झाले. राजेशच्या निधनानंतर सुनिताचा सासरी छळ सुरु झाला. यामुळे सुनिताची आई पार्वती यांनी कोखराज पोलिसांकडे धाव घेतली. जावयाच्या मृत्यूनंतर मुलीचा सासू-सासऱ्यांकडून छळ सुरु आहे, असा अर्ज दिला. शिवाय, पोलिसांकडे मदतही मागितली. सुनिता आई-वडिलांकडे रहायला आली होती. कोखराज पोलिस स्टेशनचे अधिकारी अजीत कुमार पांडे यांनी यावर तोडगा काढण्यासाठी सुनीताचे सासू-सासरे आणि तिच्या आई-वडिलांना रविवारी पोलिस ठाण्यात बोलवून घेतले. पोलिसांनी दोन्ही पक्षांबरोबर चर्चा केली. त्यानंतर सुनीताची सासू ओमवती या आपला धाकटा मुलगा मंजीत कुमार बरोबर सुनीताचे विवाह लावून देण्यास तयार झाली. यामुळे काही वेळातच चौकीतील वातावरण बदलले. पोलिस स्टेशनच्या आवारामध्ये असलेल्या मंदिरामध्ये दोघांचा विवाह सोहळा पार पडला. मंजीतने वहिणीबरोबरच तीन वर्षांच्या मुलीचा स्वीकार केला. विवाह सोहळ्यादरम्यान भटजीसह काही कमी पडू नये म्हणून पोलिस धावपळ करत होते. विवाहानंतर वऱहाडी आनंदाने घरी रवाना झाले. पोलिसांच्या कामाचे कौतुक होत असून, विवाहाचा विषय चर्चेत आला आहे.

