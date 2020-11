Corona Updates: चाचण्यांच्या संख्येत तब्बल 4 लाखांनी घट; रुग्णवाढही कमी

नवी दिल्ली: रविवारी देशात कोरोनाच्या चाचण्यांत लक्षणीय घट झाल्याचे दिसले होते. शनिवारच्या तुलनेत रविवारी चाचण्यांची संख्या जवळपास 4 लाखांनी कमी झाल्याचे दिसले आहे. रविवारी देशात कोरोनाच्या 8 लाख 76 हजार 173 चाचण्या पार पडल्या. तर आतापर्यंत देशात कोरोनाच्या 14 कोटी 3 लाख 79 हजार 976 चाचण्या झाल्याची माहिती आयसीएमआरने (Indian Council of Medical Research) दिली आहे.

With 8,76,173 COVID-19 tests yesterday, total number of tests conducted reached 14,03,79,976: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/u5yYDqCAeo — ANI (@ANI) November 30, 2020

देशात मागील काही दिवसांपासून कोरोनाचे प्रतिदिन रुग्ण 40 ते 50 हजारांच्या दरम्यान वाढत होते. पण आता चाचण्यांच्या संख्येत घट झाल्याने रुग्णवाढीचा आकडाही कमी झाला आहे. मागील 24 तासांत देशात कोरोनाच्या 38 हजार 772 रुग्णांचं निदान झालं असून 443 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर देशात आतापर्यंत बाधित झालेल्यांचा आकडा 94 लाख 31 हजार 692 वर गेला असून एकूण मृत्यूंचा आकडा 1 लाख 37 हजार 139 झाला आहे.

With 38,772 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 94,31,692 With 443 new deaths, toll mounts to 1,37,139 . Total active cases at 4,46,952 Total discharged cases at 88,47,600 with 45,333 new discharges in last 24 hrs. pic.twitter.com/PkglBuHpxm — ANI (@ANI) November 30, 2020

जगात सर्वात कमी मृत्यूदर-

दिलासादायक बाब म्हणजे कोरोनाचा भारतातील मृत्यूदर जगात सर्वात कमी आहे. देशात 10 लाख लोकांमागे फक्त 99 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे भारत कोरोनाने मृत्यू होणाऱ्यांच्या संख्या जगातील इतर देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. मागील काही दिवसांपासून कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूदरात घट होत गेल्याचं दिसलं आहे. तसेच प्रतिदिन मृत्यूंचा आकडाही 500 च्या खाली गेला असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.

India continues to have one of the lowest deaths per million population globally (presently 99). Focussed measures to ensure a low and manageable fatality rate have resulted in daily mortality figures of less than 500: Ministry of Health and Family Welfare #COVID19 pic.twitter.com/IB5DpvdKzd — ANI (@ANI) November 30, 2020

रिकव्हरी रेट वाढला-

सध्या कोरोनाचे 4 लाख 46 हजार 952 रुग्ण रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. तर चांगली गोष्ट म्हणजे भारतातील रिकव्हरी रेट दिवसेंदिवस वाढत आहे. आतापर्यंत भारतात बाधितांपैकी 88 लाख 47 हजार 600 जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. तर मागील 24 तासांत 45 हजार 333 जणांना डिस्चार्ज दिला आहे.