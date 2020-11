Corona Updates: दिलासादायक! जगातील सर्वात कमी मृत्यूदर भारतात

नवी दिल्ली: जगभर कोरोनाची दुसरी लाट आली असताना भारतातील कोरोनाची परिस्थिती सुधारताना दिसत आहे. मागील काही दिवसांपासून देशातील रुग्णांच्या मृत्यूदरात घट झाल्याचेही दिसले आहे. सध्याचा देशातील कोरोना रुग्णांचा मृत्यूदर 1.48 टक्क्यांपर्यंत कमी आला आहे. जागतिक पातळीवर पाहिलं तर भारतातील कोरोना रुग्णांचा मृत्यूदर सर्वात कमी ठरला आहे.

22 राज्यांतील मृत्यूदर देशाच्या सरासरीपेक्षा कमी-

दिलासादायक बाब म्हणजे देशातील 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कोरोनाचा मृत्यूदर देशाचा सरासरीपेक्षा कमी आहे. रिकव्हरी रेटचे आकडे पाहिले तर त्यातही मोठी सुधारणा झाल्याचे दिसले आहे. देशातील सर्वाधिक कोरोनाचा रिकव्हरी रेट 98.81 हा दादरा नगर हवेली आणि दिव व दमण या केंद्रशासित प्रदेशात आहे. राज्यांचा विचार केला तर आंध्रप्रदेशचा नंबर लागतो. आंध्रप्रदेशातील कोरोनाचा रिकव्हरी रेट 96.59 टक्के आहे. त्यानंतर बिहार ( 96.53), आसाम (96.1), तामिळनाडू (95.90) आणि ओडिशात 95.45 टक्के कोरोनाचा रिकव्हरी रेट आहे.

22 States/UTs are demonstrating CFR less than the national average even today. pic.twitter.com/ZtXP692GeT

Globally, India continues to report one of the lowest mortality rates.

On a steady decline, India's Fatality Rate is 1.48% now.

Coronavirus : कोरोनावर मात करण्यात पुणेकरांची आघाडी

78 लाख 68 हजार 968 जण कोरोनामुक्त-

मागील 24 तासांत देशात कोरोनाच्या नवीन 45 हजार 674 रुग्णांचे निदान झाले असून 559 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. देशात आतापर्यंत 85 लाख 7 हजार 754 रुग्णांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे आतापर्यंत 78 लाख 68 हजार 968 जण कोरोनामुक्त झाले आहेत.

With 45,674 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 85,07,754. With 559 new deaths, toll mounts to 1,26,121

Total active cases are 5,12,665 after a decrease of 3,967 in last 24 hrs.

Total cured cases are 78,68,968 with 49,082 new discharges in the last 24 hrs pic.twitter.com/SBcrl5vF5Q

