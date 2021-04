केंद्राला घ्यावा लागणार कठोर निर्णय; 15 दिवसांत महाराष्ट्रासह कर्नाटक, यूपीमध्येही स्फोट

नवी दिल्ली : भारतात पुन्हा एकदा कोरोनाच्या रुग्णसंख्येने हाहाकार माजवला आहे. कोरोनाची दुसरी लाट पुन्हा एकदा संपूर्ण भारतात थैमान माजवताना दिसून येत आहे. भारतातील एकूण रुग्णसंख्येपैकी महाराष्ट्रातील दैनंदिन वाढणारी रुग्णसंख्या ही जवळपास 60 ते 65 टक्के आहे. काल मंगळवारी भारतात 1 लाख 84 हजार 372 नवे रुग्ण आढळले आहेत. कोरोनाची ही आकडेवारी डोळे विस्फारणारी अशीच असून ती आतापर्यंत आढळलेल्या दैनंदिन रुग्णसंख्येपैकी सर्वोच्च रुग्णसंख्या आहे. 31 मार्च ते 13 एप्रिल या गेल्या साधारण दोन आठवड्यांमध्ये कोरोनाच्या रुग्णसंख्येमध्ये झालेली वाढ ही निश्चितच चिंताजनक आणि धक्कादायक आहे. भारतात आलेली ही कोरोनाची दुसरी लाट समजली जात असून आता पुन्हा एकदा प्राप्त परिस्थितीबाबत भीतीचं वातावरण आहे.

India reports 1,84,372 new #COVID19 cases, 82,339 discharges and 1,027 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 1,38,73,825

Total recoveries: 1,23,36,036

Active cases: 13,65,704

Death toll: 1,72,085

Total vaccination: 11,11,79,578 pic.twitter.com/8fiNUNDp6W