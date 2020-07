दिल्लीत कोरोना संसर्ग आटोक्यात : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 

नवी दिल्ली - दिल्लीमध्ये कोरोना महामारीचे भयावह दिवस संपले असून आता दर १०० संशयित रुग्णांमध्ये फक्त १३ जण पॉझिटिव्ह निघतात, असा दावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आज केला. दिल्लीत एक जुलैपर्यंत ७० हजार कोरोना रुग्ण असतील असा अंदाज होता. मात्र सध्या फक्त २६ हजार सक्रिय रुग्ण दिल्लीत आहेत, असेही ते म्हणाले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कोरोना रुग्णसंख्येबाबत काही दिवसांपूर्वी मुंबईलाही मागे टाकणाऱ्या दिल्लीत सध्या ८७ हजार ३६० संक्रमित आहेत. यातील २६ हजार २७० लोक सक्रिय रुग्ण असल्याचे दिल्ली सरकारचे म्हणणे आहे. आतापर्यंत २,७४२ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच ५८ हजार लोकांनी कोरोनावर मात केली आहे. दिल्ली जुलैअखेर साडेपाच लाख रुग्ण असतील असे काही दिवसांपूर्वी सांगणाऱ्या केजरीवालांचे सूर गृहमंत्री अमित शहा यांनी कान टोचल्यावर गेले दोन - तीन दिवसांपासून बदलले आहेत. ते म्हणाले, की ३० जूनपर्यंत एक लाख रुग्ण होतील, असा राज्य सरकारची अंदाज आला होता. मात्र आता बरे होणाऱ्या लोकांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. १३ जूनपर्यंत रोज साडेचार हजाराच्या आसपास नवे रुग्ण येत असत. ही संख्या सध्या २ हजारांवर आली आहे, असेही केजरीवाल यांनी नमूद केले. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा केजरीवाल म्हणाले, की दिल्लीमधील परिस्थिती पहिल्यापेक्षा आता नियंत्रणात आहे. सर्वांच्या सहकार्यातून आणि प्रयत्नांमुळे महामारीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश मिळवले आहे. ६७ टक्के रुग्ण बरे झाले आहेत. तरीही सरकारने १५००० खाटांची व्यवस्था सज्ज ठेवली आहे. नागरिकांनी अजूनही सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे. ‘‘ दिल्लीतील रूग्णालयांमधील कोरोनाग्रस्तांची संख्या केवळ ५,८०० आहे. एक जूनपर्यंत दिल्लीत १०० मधील ३१ लोकांना कोरोना संक्रमण झालेले असायचे. आज हीच संख्या १३ वर आली आहे.’’

अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली

Web Title: Corona infection under control in Delhi says Arvind Kejriwal