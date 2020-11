Corona Updates: दिल्ली, केरळ आणि महाराष्ट्रात पुन्हा कोरोनाचा प्रसार वाढला

नवी दिल्ली: देशात दिवाळीनंतर कोरोनाचे रुग्ण वाढताना दिसत आहेत. देशातील काही राज्यांमध्ये कोरोनाने चांगलाच जोर धरल्याचे पाहायला मिळत आहे. कारण सध्या दिल्ली, महाराष्ट्र, केरळ आणि तामिळनाडू राज्यांत कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. देशातील उत्तरी राज्यांत कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. महाराष्ट्रात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असताना राज्य सरकारने लॉकडाउन 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवले आहे. नागरिकांना काळजी घेण्याचे आवाहनही राज्य सरकारने केले आहे.

मागील 24 तासांत देशात कोरोनाच्या 41 हजार 810 रुग्णांचं निदान झालं असून 496 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तर आतापर्यंतची बाधितांची संख्या 93 लाख 92 हजार 920 वर गेली आहे. सध्या देशात कोरोनावर 4 लाख 53 हजार 956 रुग्ण रुग्णालयात उपचार घेत असून आतापर्यंत 1 लाख 36 हजार 696 कोरोना (COVID19) रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.

