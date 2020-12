Corona Updates: दिलासादायक! देशात 90 लाखांपेक्षा जास्त कोरोनामुक्त

नवी दिल्ली: मागील 24 तासांत देशात कोरोनाचे 36 हजार 594 रुग्णांचं निदान झालं असून 540 जणांचा मृत्यू झाला आहे. देशात आतापर्यंत कोरोनाचे 95 लाख 71 हजार 559 जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. तर देशात 1 लाख 39 हजार 188 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

सध्या देशात कोरोनाचे (COVID19) 4 लाख 16 हजार 82 रुग्ण उपचार घेत आहेत. दिलासादायक बाब म्हणजे देशात आतापर्यंत कोरोनाचे 90 लाख 16 हजार 289 रुग्ण बरे झाले आहेत. तर मागील 24 तासांत 42 हजार 916 रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे.

With 36,594 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 95,71,559

With 540 new deaths, toll mounts to 1,39,188. Total active cases at 4,16,082

Total discharged cases at 90,16,289 with 42,916 new discharges in the last 24 hrs pic.twitter.com/lOpCRoNQrv

— ANI (@ANI) December 4, 2020