Corona Updates: दिलासादायक! देशातील प्रतिदिन रुग्णवाढ 30 हजारांच्या खाली

नवी दिल्ली: दिवसेंदिवस देशातील प्रतिदिन कोरोना रुग्णवाढ कमी होत आहे. मागील 24 तासांत कोरोनाच्या 29 हजार 164 रुग्णांचं निदान झालं असून 449 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तर आतापर्यंत देशातील कोरोना (COVID19) बाधितांचा आकडा 88 लाख 74 हजार 291 वर गेला आहे तर एकून मृत्यूंची संख्या 1 लाख 30 हजार 519 झाली आहे.

सध्या देशात कोरोनाचे 4 लाख 53 हजार 401 रुग्ण सक्रिय आहेत. मागील 24 तासांत सक्रिय रुग्णांची संख्या 12 हजार 77 ने कमी झाली आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे आतापर्यंत देशात 82 लाख 90 हजार 371 रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. तसेच मागील 24 तासांत 40 हजार 791 कोरोना रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे.

With 29,164 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 88,74,291. With 449 new deaths, toll mounts to 1,30,519

Total active cases at 4,53,401 after a decrease of 12,077 in the last 24 hrs

Total discharged cases at 82,90,371 with 40,791 new discharges in last 24 hrs pic.twitter.com/yhSiFAw0bJ

