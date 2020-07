coronavirus : तिरुपतीचे मंदिर भक्तांसाठी पुन्हा बंद होण्याची शक्यता 

हैदराबाद/तिरुमला - तिरुमला- तिरुपती परिसरात कोरोनाचा फैलाव वाढत असून बालाजी मंदिर भक्तांसाठी पुन्हा बंद होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. तिरुमला-तिरुपती देवस्थान (टीटीडी)च्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार तिरुमला क्षेत्र परिसरात १५८ लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला असून तिरुपती शहरात तब्बल एक हजारपेक्षा जास्त जण कोरोनाबाधित आहेत. कोरोनाचा प्रसार वेगाने होत असल्याने बालाजीचे दर्शन बंद करण्याचा विचार ‘टीटीडी’ करीत आहे. यासंबंधीचा निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा सध्या मंदिरात कार्यरत १८ पुजाऱ्यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला असूनमंदिराचे पीठाधीश जियांगर यांना कोरोना झाल्याने चेन्नईतील रुग्णालयात दाखल केले आहे. मंदिराचे माजी मुख्य पुजारी श्रीनिवास दिक्षितुलू (वय ७५) यांचे सोमवारी कोरोनामुळे निधन झाले.

Web Title: Corona is spreading in Balaji temple is likely to be closed again for devotees