Corona Update: कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या घटली; गेल्या 24 तासांत 137 जणांचा मृत्यू

नवी दिल्ली- देशातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या कमी होताना दिसत आहे. गेल्या 24 तासात देशात 13,083 नवे कोरोना रुग्ण आढळले आहेत, तर 137 लोकांचा बळी गेला आहे. गेल्या 24 तासात 14,808 रुग्णांना हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.

India reports 13,083 new COVID-19 cases, 14,808 discharges, and 137 deaths, as per Union Health Ministry

देशातील एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 1,07,33,131 झाली आहे. आतापर्यंत 1,04,09,160 लोकांनी कोरोनावर यशस्वीपणे मात केली आहे. कोरोना विषाणूने आतापर्यंत 1,54,147 लोकांचा जीव घेतला आहे. अनेक लोक कोरोनावर मात करत असून देशात 1,69,824 कोरोनाचे सक्रिय रुग्ण आहेत. आतापर्यंत देशात 19,58,37,408 कोरोना टेस्ट घेण्यात आल्या आहेत. गेल्या 24 तासात 7,56,329 चाचण्या घेण्यात आल्याची माहिती ICMR ने दिली.

A total of 19,58,37,408 samples tested for #COVID19 up to 29th January. Of these, 7,56,329 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/IyDNFzwaCr

— ANI (@ANI) January 30, 2021