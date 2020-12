खुशखबर! भारताला डिसेंबरमध्येच मिळणार कोरोनावरील लस

नवी दिल्ली- ब्रिटेनमध्ये कोरोना लस फायझरला (Pfizer-BioNTech Corona Vaccine News) आपातकालीन वापरासाठी मंजूरी मिळाली आहे. पुढील आठवड्यापासून लस लोकांसाठी उपलब्ध होणार आहे. भारतातही डिसेंबर किंवा जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीला कोरोना लस उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एम्सचे डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया (Dr Randeep Guleria News) यांनी डिसेंबर महिन्याच्या शेवटापर्यंत कोविड-19 लशीच्या वापराला मंजूरी मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली आहे.

Once booster dose is given, vaccine will give good amount of anti-body production & will start giving protection. This will last for many months giving protection for a significant time when numbers will be less. We need to see type of immunity vaccine gives: Dr Randeep Guleria https://t.co/PnQOzw8qu0 pic.twitter.com/xgTpSDRvY5 — ANI (@ANI) December 3, 2020

भारतात लवकरच मिळेल कोरोना लशीला मंजूरी

गुरेलिया म्हणाले की, ''भारतातील कोरोना लशीची चाचणी अंतिम टप्प्यात आहे. आशा आहे की भारतीय नियामक मंडळ याच्या आपातकालीन वापरासाठी मंजूरी देईल. यानंतर आम्ही लोकांना लस देण्यास सुरुवात करु शकतो. आमच्याकडे कोरोना लस सुरक्षित असल्याचा डेटा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. लशीच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. आतापर्यंत 70 ते 80 हजार स्वयंसेवकांना कोरोना लस देण्यात आली आहे आणि कोणत्याही स्वयंसेवकामध्ये याचे गंभीर दुष्परिणाम दिसून आलेले नाहीत.''

In beginning, vaccine won't be available in sufficient doses to give to everyone. We need a priority list to see that we vaccinate those who've high chances of dying due to Covid. Elderly, people with comorbidities & front line workers should be vaccinated 1st: Dr Randeep Guleria https://t.co/HC1KyI3BTL pic.twitter.com/rRkP6C78Gv — ANI (@ANI) December 3, 2020

गुलेरिया यांचं मोठं वक्तव्य

देशात सीरम इन्स्टिट्यूटची कोविशिल्ड लस अंतिम टप्प्यात आहे. काही दिवसांपूर्वी या लशीच्या प्रभावीतेवर आक्षेप घेत एका चेन्नईतील स्वयंसेवकाने 5 कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर गुलेरिया म्हणाले की, ''स्वयंसेवकामध्ये दिसलेला आजार दुसऱ्या कारणामुळे झाला आहे. आम्ही मोठ्या प्रमाणात लोकांना कोरोना लस दिली आहे. काही लोकांना अन्य आजार असू शकतात.''

Work is going on at war-footing both at centre & state level for vaccine distribution plan in terms of maintaining cold chain, having appropriate storehouses available, developing strategy, training vaccinators & availability of syringes: Dr Randeep Guleria, Director,AIIMS Delhi https://t.co/WY85fbwsXr — ANI (@ANI) December 3, 2020

दरम्यान, भारतात कोरोना लस विकसीत करण्यामध्ये पुण्याची सीरम इन्स्टिट्यूट आघाडीवर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी या इन्स्टिट्यूटला भेट दिली होती. सीरम इन्स्टिट्यूटचे प्रमुख अदर पुनावाला यांनी यावेळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेदरम्यान लशीला मंजूरी मिळवण्यासाठी दोन आठवड्यांमध्ये अर्ज करणार असल्याचे सांगितले आहे. भारतीय नियामक मंडळाने लशीच्या वापराला मंजूरी दिल्यास आपातकालीन वापरासाठी ती लस उपलब्ध होऊ शकते.